De lijkenhuizen zitten vol in Mexico, waar een koelwagen met 300 lijken voor overlast zorgt

Een koelwagen met bijna 300 lijken in de laadruimte zorgt voor overlast in Mexico. Na klachten over geurhinder en insecten door omwonenden wordt de truck verplaatst van achterbuurt naar achterbuurt. Door de hoge misdaadcijfers in Mexico is er geen plaats meer in de lijkenhuizen.