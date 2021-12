De internationale organisatie Scholars at Risk (SAR) reikt haar Courage to Think-award dit jaar uit aan de in Iran opgesloten wetenschapper Ahmadreza Djalali.

De award gaat naar personen of organisaties die zich op unieke wijze voor de bescherming van academici en de bevordering van academische vrijheid hebben ingezet, hetzij in hun werk of door persoonlijk risico te lopen. Dat meldt de VUB donderdag. Djalali is onder meer verbonden aan de Brusselse universiteit.

Djalai zit al meer dan vijf jaar vast in een Iraanse gevangenis. In 2017 werd hij ter dood veroordeeld. Bij een bezoek aan Iran in april 2016 werd Djalali, een specialist in de rampengeneeskunde, gearresteerd voor 'collaboratie met vijandige overheden' en 'het in gevaar brengen van de nationale veiligheid'. Hij zit sindsdien in gevangenschap en werd ook met tussenpozen opgesloten in isolatie. Zijn gezondheidstoestand is al lange tijd heel zorgwekkend.

We zijn hem niet vergeten'

Scholars at Risk grijpt de uitreiking aan om de Iraanse autoriteiten op te roepen de doodstraf op te heffen en Djalali onmiddellijk vrij te laten. 'De aanhoudende opsluiting, de extreme straf en de mishandeling van Djalali in hechtenis zou een bron van grote zorg moeten zijn voor iedereen die vindt dat wetenschappers veilig moeten kunnen werken', aldus Rob Quinn, uitvoerend directeur van SAR. 'Geen enkele wetenschapper zou moeten worden geconfronteerd met een doodvonnis, eenzame opsluiting en het onthouden van medische zorg voor hun academische of wetenschappelijke werk.'

'De Courage to Think Award voor Dr. Djalali is een belangrijke erkenning', reageert VUB-rector Caroline Pauwels. 'Het geeft aan dat wij hem niet zijn vergeten en dat wij blijven ijveren voor zijn vrijlating. Djalali's situatie belangt namelijk wetenschappers en de samenleving wereldwijd aan. Hij is ter dood veroordeeld als onmiskenbare vergelding voor de internationale wetenschappelijke samenwerking binnen zijn studiegebied. Zijn onrechtmatige vervolging en gevangenneming dienen, net als de onrechtmatige vervolging en gevangenneming van andere wetenschappers en onderzoekers, om academisch werk te ondermijnen en ontnemen iedereen de voordelen van wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling.'

