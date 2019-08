opinie

'De handhaving van liberale waarden ging in 10 jaar nergens zo achteruit als in jongste EU-lidstaten'

Dertig jaar na de eerste knip in het IJzeren Gordijn is de druk op de democratie in Oost- en Centraal Europa opnieuw groot.

Hongaars premier Viktor Orban. © belga

Begin volgende week wil de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de Hongaarse grensstad Sopron met premier Viktor Orban het moment herdenken waarop de grens met Oostenrijk daar dertig jaar geleden openging. Het was een stap in een reeks gebeurtenissen die begin november 1989 tot de val van de Berlijnse Muur en uiteindelijk tot de instorting van het communisme in Europa zou leiden. Er stroomden die zomer in het liberalere Oostblokland Hongarije duizenden Oost-Duitsers samen, in de hoop om van daaruit naar Oostenrijk en het Westen te kunnen vertrekken. Om...

