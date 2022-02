'Twee maanden na haar vertrek wordt Merkel al zeer gemist', stelt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck vast.

'Een gesprekspartner van niveau', dat is wat Vladimir Poetin denkt van de Franse president. Of toch volgens een bron in het Elysée zelf, die de kwalificatie kennelijk positief genoeg vond om ze mee te geven aan The New York Times, afgelopen zondag. De dag daarna vertrok Emmanuel Macron naar Moskou voor een overleg met de Russische president. Macron stapte niet op het vliegtuig met lege handen. Dat Poetin van zijn geliefkoosde gesprekspartner - 'de enige' met wie de Russische president 'zulke diepgaande discussies kan hebben' - een diplomatiek cadeautje zou krijgen, lag in de lijn van de verwachtingen. Meer nog: eigenlijk werd het cadeau al vooruitgestuurd. In een interview met de Franse krant Le Journal du Dimanche had Macron in zijn kaarten laten kijken: hij mikt op een de-escalatie van het conflict aan de Oekraiëns-Russische grens, zo benadrukte hij, maar voegde er wel aan toe dat er dan toegevingen nodig zouden zijn. Daarmee bedoelde hij: ook van het Westen. Zelfs onder autocraten, niet altijd de makkelijkst in te schatten mensensoort, is Poetin een van de minder voorspelbaren. Toch bezwoer Macron de Fransen afgelopen weekend dat de geopolitieke doelstelling van Poetin zonder meer 'duidelijk' was: hij heeft het niet op Oekraïne gemunt, maar wil enkel meer helderheid over de relaties met de EU en de NAVO. Dat is een riskante analyse. Nog niet zo lang geleden zei de Franse president nog dat een discussie met Rusland 'altijd moeilijk' is. Wie Macron maandagmiddag aan de grotesk lange tafel van Poetin zag zitten, ettelijke meters van elkaar verwijderd, begreep wat hij met 'moeilijk' bedoelde. Social distancing is nog niet dood in Moskou. Macron wil altijd blijven praten met Poetin. Het is een strategie die soms naïef lijkt, als het schouwspel van gisteren al niet vernederend was. In zijn interview dit weekend gaf Macron nog mee dat het 'legitiem' was dat Rusland zijn eigen veiligheid ter sprake brengt, en dat Europa een 'nieuw evenwicht' moet vinden met Rusland. Wat Macron daar precies mee bedoelde bleef vaag, maar de nieuwssite Politico vroeg zich af of het zo slim was van Macron om vooraf al een soort van compromis voor te spiegelen. Je diplomatieke kruit verschiet je liever niet in een zondagskrant. Of de hele demarche van Macron geopolitiek ook maar enig gewicht in de schaal legt, is zeer de vraag. Maandagmiddag temperde het Kremlin al de verwachtingen: beslissende doorbraken hoefden er niet te worden verwacht, en die kwamen er dan ook niet. Macron vindt dat Europa - in casu: hijzelf - het gesprek over de Oekraïnecrisis niet aan de Verenigde Staten mag overlaten. Maar ondanks verschillende telefoontjes met de Russische president, en de besprekingen met Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk van eind januari, leverde dat allemaal niet veel op. Het zou weleens kunnen dat de grootste winst van een visite bij Poetin voor Macron puur persoonlijk is: over twee maanden is er de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens het Britse blad The Economist heeft Macron 79 procent kans dat hij herkozen wordt. Maar zelfs met die gunstige vooruitzichten kan het geen kwaad om tegenover het fiere Franse volk te tonen dat het land nog meespeelt op het wereldtoneel. Er is nog een reden waarom Macron vandaag in de cockpit zit als het over de Europese geopolitiek gaat. Een uniform Europees buitenlandbeleid, daar verwacht niemand nog heel veel van. Maar tot voor kort nam de Duitse bondskanselier Angela Merkel wél het voortouw, zeker als het over Rusland ging. Met haar ruime ervaring, en haar kennis van het Russisch, was er een soort van wederzijds respect gegroeid tussen haar en Poetin, al bleef Merkel zich storen aan de flagrante leugens van de Russische president. Ze kon er Poetin tenslotte ook niet van weerhouden de Krim te annexeren in 2014. Maar de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz maakt vandaag (nog) minder indruk, zoveel staat vast. Het creëert een vacuüm waar Macron, toch al snel zot van glorie, maar al te graag in springt. Of dat een goede zaak is voor de rest van Europa valt nog te bezien. Twee maanden na haar vertrek wordt Merkel al zeer gemist. Nog niet zo lang geleden noemde Macron de NAVO 'hersendood'. In Kiev verwacht men vooralsnog meer van de NAVO dan van Parijs.