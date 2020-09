De FinCEN Files: gelekte rapporten onthullen hoe banken tekortschieten om witwassen te voorkomen

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN. Buzzfeed deelde de geheime rapporten met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en 108 partnermedia in 88 landen. Gedurende 16 maanden werkten meer dan 400 journalisten wereldwijd aan het onderzoek mee. In België berichten Knack, De Tijd en Le Soir over de belangrijkste bevindingen.

