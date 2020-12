Het is blijkbaar nogal wat media en burgers ontgaan bij ons, maar de Nederlandse regeringsleider Mark Rutte is al tien jaar de minister-president van zijn land. Gedurende die periode heeft België al vijf eerste ministers gekend (Leterme, Di Rupo, Michel, Wilmès en De Croo). Prof. Herman Matthijs over de basis voor het succes van deze eeuwige protestantse vrijgezel uit het jaar 1967, die met de VVD de grootste partij van het land leidt.

Van de grote Mark Rutte (1 meter 93) weten we dat hij graag piano speelt en een supporter is van Feyenoord alsook ADO Den Haag. Bovendien is zijn favoriet automerk Saab. Zoiets weet men in dit land niet van zijn regeringsleiders. Voor het eerst komt hij in 2004 opdagen in de Haagse politiek en dat als staatssecretaris van Onderwijs. In 2006 is de partij hopeloos verdeeld over de migratiekwestie en Rutte wordt de nieuwe partijleider. Dat is hij ondertussen al 14 jaar.

Bij de verkiezingen van 2006 belandt de VVD in de oppositie. Maar zijn rol als oppositieleider tegen Balkenende loont, want in 2010 komt de VVD uit op 31 zetels in de Tweede Kamer. Rutte wordt de nieuwe minister-president, wat hij nog steeds is. Bij de verkiezingen van 2012 gaat zijn partij naar 41 zetels om dan terug te vallen op 33 zetels in 2017. Maar steeds blijft de VVD de grootste en dat was al geleden sinds 1905 toen een zekere Theo de Meester nog eens een liberale premier was.

Beleid

In het afgelopen decennium heeft Mark Rutte grootse hervormingen doorgevoerd met een structurele aanpak van de arbeidsmarkt, lagere arbeidskosten, fiscaal met een systeem dat er veel meer netto wordt overgehouden van het bruto loon, de afbouw van de schuld tot onder de 60 procent grens van het BBP, een overschot op de begroting, een 'no nonsense' energiebeleid, aanpak van de fileproblemen met onder meer ook de bouw van nieuwe wegen, een gigantische toename van het exportvolume, meer geld voor defensie enzovoort. Men ziet en voelt het gewoon als je dit land bezoekt, Nederland wordt veel beter bestuurd dan België of Vlaanderen. In niet onbelangrijke mate is dat de verdienste van de VVD-leider.

Ook corona heeft toegeslagen in Nederland, maar de dodentol is een stuk lager dan hier. De VVD en regeringsleider heeft hier een duidelijke communicatie gehanteerd. Mark Rutte heeft Nederland ook liberaler gemaakt in het beleid en in de gedachte van de mensen. De vrijheid staat centraal, maar er wordt verantwoordelijkheid verwacht van de burgers. Maar laat ons eerlijk zijn, ook Nederland kent zijn maatschappelijke problemen (steden, drugs, migratie).

Mark Rutte is een verbaal vlotte jongen waar men naar luistert en ook zeer vlot in contacten. Hij staat tevens gekend om zijn dossierkennis, is pragmatisch, een real politieker en een zeer goede debater. Bij de andere partijen vindt men niemand met die combinaties. De VVD-premier is de weerspiegeling van het betere beleid van de afgelopen tien jaar. De volgende maanden zal hij wel bewijzen dat het vaccinatieplan goed gaat lopen, want maart 2021 nadert en dan zijn het Tweede Kamerverkiezingen. Ook bij ons zou een dergelijk persoon hoge electorale scores halen.

Politiek

Geert Wilders (PVV) ligt goed in de peilingen, maar heeft weinig kans op een regeringsdeelname - zeker na zijn optreden in Rutte I (VVD-CDA en PVV). Een andere electorale concurrent was Thierry Baudet, maar die heeft zichzelf meer dan eens in zijn eigen voeten geschoten. Het CDA en D66 staan op zwaar verlies. De linkse partijen bakken er ook niets van. Het zijn de nieuwere partijen die wat zetels halen (Partij voor de Dieren, 50PLUS en DENK). Maar dat is geen bedreiging voor de VVD van Rutte.

Zo kan Rutte het politiek landschap rustig overkijken. Het valt trouwens op dat zowat iedereen wil besturen met de VVD. Zelfs de zeer linkse SP ziet het zitten, wat al onmiddellijk leidde tot groots intern geruzie. Jesse Klaver van GroenLinks dacht vanuit de oppositie 'het torentje' te veroveren, maar zal op zijn knietjes moeten vragen aan Mark Rutte of hij mag meedoen na maart 2021.

Toekomst

De kans is meer dan realistisch dat Mark Rutte zichzelf opvolgt als minister-president van Nederland. Uit de peilingen blijkt dat de VVD bijna een straat voorligt op de PVV van Wilders, en die partij heeft zelf al een voorsprong van zowat een elftal op de derde. De vraag is met wie er wordt bestuurd na de verkiezingen van maart 2021?

De huidige ploeg (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) is zijn meerderheid kwijt. Mathematisch is het een problematische situatie omdat men niet wil besturen met Wilders, en dan volgen vele potentiele regeringspartijen tussen de 10 en de 15 zetels. De regering Rutte IV zal dus uit meer dan vier partijen moeten bestaan om een meerderheid te kunnen vormen in de beide delen van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer).

In zijn eigen VVD haakt Klaas Dijkhoff af, zodoende is er niet onmiddellijk een opvolger voor Rutte. De huidige topministers van de VVD zijn Stef Blok op Buitenlandse Zaken, Eric Wiebes op Economie en Cora van Nieuwenhuizen op Infrastructuur en Waterstaat. Maar zij hebben niet de populariteit van Mark Rutte. In theorie kan de minister-president in 2026 nog eens de partij leiden, want dan is hij nog maar 59 jaar.

Met een bijkomende drie jaar in het torentje springt hij over Lubbers en Willem Drees, waardoor hij de absolute recordhouder zou worden in jaren als Nederlands minister-president. Desalniettemin, in de politiek is het hoogtepunt altijd beperkt in tijd en dat leidt tot de vraag of Mark Rutte tijdens de volgende regering niet gaat springen naar een topjob buiten zijn moederland. Bijvoorbeeld, eind 2024 naar de Europese Commissie of Charles Michel opvolgen. En dan is er nog de functie waar Nederland iets mee heeft: de secretaris-generaal van de NAVO. Jens Stoltenberg heeft er in de herfst van 2024 tien jaar opzitten. Komt Mark Rutte dan naar Brussel?

