Joe Biden heeft tijdens zijn eerste speech als Amerikaanse president opgeroepen tot eenheid. Hij beloofde ook de president te zijn van 'alle Amerikanen'.

'Ik weet dat de krachten die ons verdelen diep zijn en dat ze echt zijn. Maar ik weet ook dat ze niet nieuw zijn', aldus de pas ingezworen president. 'Onze geschiedenis is een constante strijd geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn, en de harde lelijke realiteit dat racisme, nativisme, angst en demonisering ons lang hebben verscheurd', zei Biden.

Hij verklaarde dat de VS er altijd in geslaagd zijn die verdeeldheid te overwinnen. 'Niet elk meningsverschil moet de aanleiding geven tot een totale oorlog', aldus Biden. 'Geschiedenis, vertrouwen en reden tonen ons de weg van de eenheid.'

De 46ste Amerikaanse president zegt ook dat hij de de blanke superioriteitsgedachte wenst te 'verslaan'. 'De droom van gerechtigheid voor iedereen zal niet langer het hoofd moeten buigen', klonk het. 'Met eenheid kunnen we grootste dingen bereiken'.

Dag van de democratie

Biden beklemtoonde tijdens zijn toespraak ook dat de 'democratie heeft gezegevierd' met de vreedzame machtsoverdracht die woensdag plaatsvond, ondanks het geweld dat eerder deze maand plaatsvond aan het Capitool. 'Dit is de dag van Amerika. Dit is de dag van de democratie. Een dag van geschiedenis en hoop, van vernieuwing en standvastigheid.' Het gaat niet om de overwinning van één kandidaat, maar om die van de stem van het volk, klonk het nog.

Ook verderop in zijn speech verwees hij naar zijn voorganger Donald Trump, die evenwel niet bij naam werd genoemd. Zo veroordeelde hij het gebruik van leugens om 'macht en winst' te behalen. Daarnaast beloofde hij de samenwerking met andere landen te herstellen en om de oude rol van de VS als leidende natie weer op te nemen. 'We zullen leiden, niet alleen door het voorbeeld van onze macht, maar ook door de macht van ons voorbeeld.'

Hij wees er ook op dat de VS voor een 'uitdagende' tijd staan, waarmee hij onder meer doelde op de coronapandemie en de economische terugval die daar het gevolg van is. Biden gelaste ook een moment van stilte in, ter nagedachtenis van de intussen al meer dan 400.000 inwoners van de VS die overleden zijn als gevolg van de covid-pandemie. 'We zullen hen eren door het volk en de natie te worden die we kunnen en moeten zijn', aldus Biden. De eedaflegging van Biden werd wegens de coronapandemie slechts door een beperkt aantal mensen bijgewoond. De ex-presidenten George W. Bush, Bill Clinton en Barack Obama waren wel aanwezig. Donald Trump ontbrak, en was daarmee de eerste afscheidnemende president sinds 1869 die er bewust voor koos om niet naar de eedaflegging van zijn opvolger te gaan.

