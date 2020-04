Drie broers die doorgaans lobbyen voor vrije wapenverkoop en een algeheel verbod op abortus, en een jongeman die president Donald Trump vergeleek met Cicero: dat zijn enkele van de drijvende krachten achter de protestbewegingen tegen de lockdowns in de Verenigde Staten. Trump zelf ondersteunt bij momenten de protesten die nochtans door hem goedgekeurde maatregelen viseren.

Veel filosofie en argumentatie is er niet mee gemoeid. Nogal wat Amerikanen hebben het idee dat de overheid bij de minste gelegenheid de macht zal grijpen, en vrije burgers tiranniek zal dwingen in het gelid te lopen.

Veel filosofie en argumentatie is er niet mee gemoeid. Nogal wat Amerikanen hebben het idee dat de overheid bij de minste gelegenheid de macht zal grijpen, en vrije burgers tiranniek zal dwingen in het gelid te lopen. De huidige lockdownmaatregelen lijken een illustratie van dat principe: gouverneurs, en zelfs president Donald Trump, raden mensen aan binnen te blijven of afstand te houden. Bedrijven worden stilgelegd, zodat bewoners niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, niet langer zelfvoorzienend zijn, niet langer naar de kerk van hun voorkeur mogen gaan, afhankelijk worden van overheidsuitkeringen. En de beperkende maatregelen treffen zowel afgelegen landelijke gebieden, waar nauwelijks gevallen van besmetting gesignaleerd zijn, als steden zoals Detroit waar grote besmettingshaarden zijn. Politie kijkt erop toe dat de richtlijnen opgevolgd worden. In staten als Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio, maar ook in Texas en Californië, zijn protesten opgezet om de lockdown aan te klagen. Een voedingsbodem voor het ongenoegen is er dus zeker, hoewel de protesten volgens peilingen slechts door een minderheid van de bevolking worden ondersteund en de vrees voor een te vroege heropening groter is dan de vrees voor een te lange lockdown. Ook bij Republikeinse aanhangers van de president is de meerderheid voor voorzichtigheid. Maar naarmate de zorgen over de economische gevolgen toenemen, groeit de minderheid die de lockdown aanvecht.Waarnemers zagen tijdens de protesten opvallend veel openlijke wapendracht en naast massa's Amerikaanse vlaggen ook enige confederale vlaggen - de vlag van de zuidelijken tijdens de burgeroorlog, de vlag die de pro-slavernijtendens vertegenwoordigde - wat wees op een breder, rechts tot extreemrechts platform, zoals dat ook het geval was tijdens de Tea Party-protesten van tien jaar geleden.De Washington Post zocht wat dieper en kwam uit bij drie broers: Ben, Chris en Aaron Dorr, die Facebookgroepen hebben opgezet in ten minste vier staten - Wisconsin, New York, Ohio en Pennsylvania - om de protesten te coördineren en aan te wakkeren. De Facebookpagina voor Wisconsin, Wisconites Against Excessive Quarantine, is de meest succesrijke, met binnen de week 104.000 leden. Alles samen hebben de broers in enkele dagen ruim 200.000 leden gesprokkeld voor hun Facebookpagina's.De boodschappen op deze pagina's zijn alleen voor leden beschikbaar, maar de journalisten van de Post lazen op de Wisconites Against Excessive Quarantine-pagina onder meer dit: Tony Evers, de Democratische gouverneur van Wisconsin, is bezig aan een machtsgreep, 'die erop neerkomt dat hij onze levens bepaalt, onze bedrijven vernietigt, en ons verplicht onze vrijheden en ons inkomen op te geven'. Sommige leden van de groep, aldus de krant, speculeren erover dat Evers besliste tot de lockdown, en tot het sluiten van de scholen, om de grote farmaceutische bedrijven ter wille te zijn. Vrijdag wil de groep een 'drive-in rally' organiseren in Madison, de hoofdstad van de staat Wisconsin.Deze Facebookpagina werd opgezet door de bekendste van de Dorr-broers, Ben, die zelf niet in Wisconsin woont, maar wel in buurstaat Minnesota. Hij komt, zoals zijn broers, aan de kost als wapenlobbyist en als actievoerder tegen abortus. Hoewel hij globaal de Republikeinse president Donald Trump ondersteunt, zijn zijn acties vaak gericht tegen lokale Republikeinse verkozenen, die hij in video's aanklaagt omdat ze plat op de buik zouden gaan voor antiwapengroepen en voor abortusbelangen. De geviseerde Republikeinen in Minnesota en omstreken, die wel degelijk tegen beperkende wapenwetten stemmen en voor een beteugeling van abortusrechten zijn, waren de ingrepen van Dorr en zijn broers zodanig beu dat ze via een website waarschuwden voor de 'zwendel', waarbij de broers hun invloed overdrijven, en hun aanhangers voortdurend geld uit de zakken kloppen. 'Geld aftroggelen is een familiezaak voor de broers Ben Dorr, Chris Dorr en Aaron Dorr', aldus de Republikeinse website. 'Ze werken samen in verschillende staten waar ze pro-wapengroepen creëren die op het eerste zicht basisgroepen zijn maar die in feite gewoon bedoeld zijn om geld te verdienen zonder dat er invloed wordt uitgeoefend op het beleid.' Dat geld verdienen wilde aardig lukken. Ben coördineerde onder meer de groep Minnesota Gun Rights die in 2018, volgens de laatste officiële mededeling, 273.000 dollar (251.500 euro) aan belastingvrije bijdragen binnenhaalde. De broers hebben volgens persberichten sinds 2013 gezamenlijk 2,9 miljoen dollar (2,68 miljoen euro) aan fondsen geworven. Dat gaat ongeveer zo: de groep afficheert dat er een dringend probleem is en dat geld nodig is om iets heel ergs te voorkomen. In maart van dit jaar was er bijvoorbeeld dringend geld nodig om nationale antiwapenwetten, gesponsord door Elizabeth Warren, te bestrijden. En sympathisanten storten bijdragen. Hetzelfde schema wordt gevolgd met de acties tegen de lockdown. Er is dringend geld nodig voor komende acties. Leden van de Facebookpagina geven hun e-mailadres door en worden vervolgens bestookt met vragen om bij te dragen. De Facebookpagina's geven links naar de sites van wapengroepen, waar verschillende gradaties van lidmaatschap volgens de Post beschikbaar zijn voor tarieven tussen 35 en 1000 dollar.Dat dubieuze financiële luik betekent niet dat de familie, te beginnen met vader Paul, geen ideologie heeft. En die komt erop neer dat de rol van de overheid moet worden teruggeschroefd, dat het onderwijs best thuis gebeurt, dat religie weer een bepalende factor moet worden in het leven, en dat abortus en beteugeling van wapendracht haaks staan op de levensstijl en -visie die de familie Dorr in de VS wil verspreiden.In een opiniestuk in The Washington Post werd verwezen naar de 'vierhoek van bedrog', die de rechtse radiofiguur Rush Limbaugh ooit bedacht: overheid, academische wereld, wetenschap en pers vormen samen een deep state die gewone Amerikanen onder de knoet wil houden. Behalve gewoon vrees voor de economische toekomst, is ook vrees voor die vierhoek een element dat de protesten tegen de lockdown voedt. In gesprek met CNN zei Ben Dorr: 'Honderdduizenden arbeiders zijn werkloos. Honderden en duizenden kleine bedrijven worden vernietigd tijdens deze quarantaine, tijdens de lockdown'. In een video die hij onder zijn leden verspreidde, is hij militanter. Je ziet hem terwijl auto's toeteren en omstaanders 'USA' scanderen: 'We hebben er de buik van vol in quarantaine te leven. We hebben er de buik van vol dat onze vrijheden afgenomen worden. Het is tijd om de VS te heropenen.'The Philadelphia Enquirer interviewde een verpleegster tijdens een manifestatie in Harrisburg, Pennsylvania, die door broer Chris Dorr was georganiseerd. 'We krijgen elk jaar de griep die duizenden en duizenden mensen doodt', zei ze. 'Ik ben niet zo zeker wat het verschil is met dit virus.' Ze werd in 2009 zelf getroffen door de varkensgriep. 'Het land en de economie werden toen toch ook niet gesloten'.De krant wilde weten van Chris Dorr of de manifestanten zich zouden houden aan de afstandsregels of mondmaskers zouden dragen. Hij ontkende. 'Dit is een vrij land'. Waarom dit protest? 'De regering is te ver gegaan op basis van foute gegevens en voorspellingen', zei Dorr. 'Ze passen zich niet snel aan aan de nieuwe cijfers. Economische vernieling komt eraan als een vloedgolf!'De broers zijn niet de enigen die hun schouders onder de lockdownprotesten zetten. Er zijn ook vrij veel naaste medestanders van de president die betrokken zijn bij de protesten. De meest toonaangevende is de president zelf, die overdag min of meer nukkig en bij momenten gretig zijn steun geeft aan wat experts hem adviseren, maar die tussendoor, en ook tijdens zijn dagelijkse persconferenties lamenteert dat 'zijn' economie, 'de beste economie in de geschiedenis' opdoffers krijgt. Hij wilde eerst de economie heropenen met Pasen, hij denkt nu aan 1 mei, maar hij popelt duidelijk om de beperkende maatregelen op te heffen, ook al legt hij ze zelf op. Na de dagtaak stuurde hij eind vorige week via Twitter steunbetuigingen aan de protestbewegingen in Minnesota, Michigan en Virginia. Hij riep zelfs op om die staten te bevrijden: 'Liberate!'. In het geval van Virginia verwees Trump naar maatregelen rond wapens - de Democratische gouverneur van Virginia had indoor schietclubs laten sluiten in het kader van de lockdown.Tijdens de volgende persconferentie verdedigde hij zijn tweets: 'Er is veel onrecht. Als mensen dat voelen, mogen ze protesteren. Sommige gouverneurs zijn te ver gegaan.' Hij prees de manifestanten: 'Ik heb nog nooit zoveel Amerikaanse vlaggen gezien'. Maar hij ging niet in detail over het onrecht dat gouverneurs aanrichtten, verwees wel nog eens naar de volgens hem belaagde vrijheden rond wapens in Virginia.Ook Trumps minister van Justitie, William P. Barr, laat twijfels bestaan over de lockdown. Hij verklaarde in een radio-interview dat zijn ministerie zou overwegen wettelijke stappen te ondersteunen tegen 'beperkingen die te ver gaan'. Een voormalig adviseur van de president, Stephen Moore, die in de running was voor een post bij de Federal Reserve, de Centrale Bank van de VS, helpt mee bij de organisatie van protesten in Wisconsin. 'Degenen die protesteren', verklaarde hij aan The New York Times, 'zijn meestendeels deplorables, Trumpaanhangers, maar niet alleen Trumpaanhangers'.Miljardair Robert Mercer, die de presidentscampagne van Donald Trump in de finale maanden ondersteunde, financiert nu ook protesten. In Michigan leidt Meshawn Maddock, een leidende figuur binnen de groep Women for Trump, protesten.En sterren van de Trumpgezinde nieuwszender Fox News geven de manifestanten een forum.Charlie Kirk, 26, leider van pro-Trump studentengroep Turning Point USA, werd de voorbije weken herhaaldelijk door de president geretweet op het moment dat hij de protesten begon te ondersteunen. Kirk is een rijzende ster binnen de conservatieve wereld. Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 was hij erin geslaagd de valiezendrager te worden voor Don Jr. Trump, de zoon van de toenmalige presidentskandidaat. Hij had toen al zijn studentengroep opgericht. Maar na de verkiezingen kreeg hij ineens zware financiële steun, en kon hij voor een ruim publiek publiceren en spreken.Kirk publiceerde in maart een boek over de president, The MAGA Doctrine, dat begint met de zin 'Amerikanen houden er niet van dat men zegt wat ze moeten doen'. Even verder vergelijkt hij Trump met de Romeinse staatsman en filosoof Cicero, die, in zijn woorden, 'Rome opnieuw groot wilde maken'.Kirk hield zich eerst op de vlakte inzake Covid-19, zag er een reden in om de grensmuur van de president opnieuw aan te prijzen. Hij bracht volgens sommigen de president op het idee om te spreken van 'het Chinese virus'.Maar de voorbije weken ondersteunt hij de protesten. Hij legt de nadruk op de lockdownmaatregelen tegen kerken. 'Deze Chinese griep', schreef hij in een column voor Newsweek, 'heeft seculieren in machtspositie de gelegenheid gegeven waar ze op wachtten.'De protesten treffen niet alleen staten met een Democratische gouverneur. Ook in staten als Maryland, Ohio en Texas werd gemanifesteerd tegen lockdownmaatregelen. 'Ik denk niet dat het helpt om betogingen aan te moedigen en mensen aan te moedigen om tegen de president in te gaan', luidde het commentaar van gouverneur Larry Hogan van Maryland op de 'Liberate'-tussenkomst van de president. 'Het raakt kant noch wal'. En het geeft velen, ook Republikeinse gouverneurs, de extra zorg dat de manifestaties het virus helpen verspreiden.Er zijn ook tegenovergestelde protesten. In de staat Georgia kondigde de Republikeinse gouverneur Brian Kemp aan dat zijn staat nog deze week gedeeltelijk zal heropenen. Onder meer kappers, schoonheidssalons, tatoeagestudio's en fitnesscentra mogen de deuren openen. Hij voelt zich naar eigen zeggen, zoals vele manifestanten, geïnspireerd door de president. President Trump heeft Kemp altijd geprezen, en weigerde herhaaldelijk zich uit te spreken over de plannen van de gouverneur. Woensdagavond, echter, zei hij tijdens zijn persconferentie dat hij 'sterk van mening verschilt' met Kemp over de timing van de openstelling van de economie. 'Het hoeft geen groot uitstel te zijn', zei hij, maar hij zou nog even wachten alvorens massages en tatoeages toe te staan. Dat had hij naar eigen zeggen de gouverneur meegedeeld tijdens een telefoongesprek. Maar uiteindelijk, voegde hij toe, komt het aan de gouverneur toe om te beslissen, en is het bevoegdheid van de gouverneur. Slechts bij grote misstanden zou Trump tussenkomenen de heropening van de staat tegenhouden.Ook in Georgia komen nu manifestanten op de been, die vrezen dat deze staat, die de besmettingen nog niet onder controle heeft, op een catastrofe afstevent. In Georgia en andere staten, zoals Florida, die snel willen heropenen, dreigen lokale mandatarissen ermee de richtlijnen van de gouverneur niet uit te voeren en de lockdown plaatselijk te handhaven. De gemengde signalen uit het Witte Huis knagen volgens peilingen aan het vertrouwen in de president, en aan diens populariteit, die met enkele procenten achteruitgaan, en in de lage veertig procent belandden.