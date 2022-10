De democratie staat op het spel tijdens Midterms, zegt Obama

De voormalige Democratische president Barack Obama heeft vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst in de zuidelijke staat Georgia verklaard dat de democratie op het spel staat tijdens de tussentijdse verkiezingen van 8 november.

Obama riep de kiezers tijdens de bijeenkomst op om te gaan stemmen, zodat de aanhangers van complottheorieën de macht niet in handen krijgen. “We moeten kwalitatieve mensen verkiezen op alle posten. In heel het land zijn mensen die geprobeerd hebben om onze democratie te ondermijnen, verkiesbaar voor posten waarmee de volgende verkiezingen controleren”, zei hij. Hij lijkt zo onder meer te verwijzen naar Republikeinen die kandidaat zijn om ‘secretary of state’ the worden, in de staten verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. “Als ze winnen weten we niet wat er kan gebeuren”, waarschuwde hij.

Obama haalde ook de abortuskwestie aan, een belangrijk thema sinds het Hooggerechtshof “Roe v Wade” heeft geannuleerd. “Vrouwen zouden overal de controle moeten hebben over hun lichaam en er inspraak over moeten hebben”, zei hij. Georgia is een belangrijke staat voor zowel Democraten als Republikeinen.

In de Senaatsverkiezing neemt de Democraat Raphael Warnock, de eerste zwarte senator in de staat met een lang verleden van segregatie, het op tegen de Republikeinse ex-Americanfootballster Herschel Walker. Het gaat om een van de races die zullen beslissen welke partij de Senaat in handen krijgt.

Daarnaast nemen de Democrate Stacey Abrams en de Republikein Brian Kemp het tegen elkaar op in de gouverneursverkiezing. Kemp, de toenmalige secretary of state, won in 2018 de verkiezing, maar werd ervan beschuldigd de kiesprocedure extra moeilijk te hebben gemaakt voor Afro-Amerikanen, net een belangrijke groep voor de Democraten.