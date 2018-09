De Croo zet schouders onder nieuw Unicef-project

Generation Unlimited wil ervoor zorgen dat alle jongeren ter wereld tussen de 10 en 24 jaar tegen 2030 toegang hebben tot kwaliteitsvol onderwijs, training en een job. Samen met onder anderen de Keniaanse president en de Noorse minister van Ontwikkeling werd De Croo aangeduid als een van de champions die het partnerschap moeten uitdragen.

'De mediane leeftijd in onze partnerlanden is twintig jaar of minder. De creatie van lokale bedrijven en het gebruik van nieuwe technologieën is een van de beste manieren om hen perspectieven te geven. Als Afrika op een dag de fabriek van de wereld wil worden, zal het niet met de technologie van gisteren, maar met die van morgen zijn', betoogde De Croo in New York.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking kan in Generation Unlimited enkele van zijn stokpaardjes kwijt. Zo wil hij de private sector en het middenveld volop betrekken bij het initiatief, en hard inzetten op technologische vernieuwing en gendergelijkheid. 'Het is voor een stuk een erkenning dat we de goede weg zijn ingeslagen', verwijst De Croo naar de nieuwe klemtonen in het beleid, dat bijvoorbeeld e-learning in de Palestijnse gebieden stimuleert, of in Burkina Faso een start-up steunt die gegevens over seksuele gezondheid vergaart.

'Het is een uitdaging, wat wij doen op het gebied van innovatieve technologie en financiering. Waar wij echt baanbrekend in kunnen zijn, is om dat te doen in de minst ontwikkelde landen en daar wordt ons land in erkend', verwijst De Croo naar een recente studie van onderzoeksinstituut ODI, waarin een ranking is gemaakt van de landen die het meest effectief zijn in het bestrijden van extreme armoede. 'België staat daar tweede, na Ierland. Vijf jaar geleden waren wij middelmaat.'