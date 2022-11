De Croo over ministerieel bezoek aan WK voetbal in Qatar: ‘Spreken is moediger dan thuisblijven’

Premier Alexander De Croo verdedigt de keuze van de regering om minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) naar Qatar te sturen tijdens het WK voetbal. ‘We maken van de gelegenheid gebruik om een boodschap te brengen’.

De premier werd over dat bezoek in de Kamer geïnterpelleerd door Theo Francken (N-VA), Annick Ponthier (Vlaams Belang) en François De Smet (DéFI).

De drie Kamerleden van de oppositie pleiten ervoor dat de Belgische regering niemand afvaardigt in Qatar, omdat er duizenden arbeidsmigranten zijn gestorven tijdens de bouw van de stadions en het land het niet al te nauw neemt met mensenrechten voor vrouwen en de LGBTQI+-gemeenschap.

De regering besliste eerder deze week om minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib af te vaardigen tijdens de groepsfase, met de opdracht om daar een ‘sterke, duidelijke boodschap’ over te maken.

Premier De Croo verdedigde die keuze donderdagavond in de Kamer. ‘In ons land hebben we steeds de keuze gemaakt om onze stem te laten horen, hoezeer we het soms ook absoluut niet eens zijn met de landen waar bepaalde evenementen plaatsvinden’, zei hij. ‘Als je niet aanwezig bent, word je niet gehoord en heb je niet de kans om een boodschap te geven.’

Geen lege stoel

België is trouwens niet het enige westerse land dat die keuze maakt, zei de premier. ‘Alle gekwalificeerde Europese landen maken dezelfde keuze als wij’, net als landen als de Verenigde Staten en Australië. ‘We zouden de uitzondering zijn als we de tactiek van de lege stoel kiezen. De keuze om te spreken is in mijn ogen een veel moedigere keuze dan gewoon afwezig blijven op een evenement als dit.’

Volgens Francken en Ponthier zou de Belgische boodschap veel sterker zijn als de regering als één van de weinige landen niemand afvaardigt. Francken riep de Rode Duivels ook nog op om zelf een signaal te geven van verzet tegen de omstandigheden in de Golfstaat.