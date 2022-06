De Croo na NAVO-doorbraak Zweden en Finland: ‘Deze top is nu al een succes’

Voor premier Alexander De Croo is de NAVO-top in het Spaanse Madrid nu al geslaagd, met het akkoord van dinsdagavond dat de weg vrijmaakt voor Finland en Zweden om toe te treden tot de NAVO.

‘Vanuit mijn standpunt is deze top al een succes’, zei De Croo, bij zijn aankomst op de Ifema-site in Madrid waar de NAVO-top plaatsvindt. ‘Dat Finland en Zweden bij de NAVO komen, maakt Europa veiliger en de NAVO een robuustere partner. Het demonstreert de eenheid die de NAVO de afgelopen maanden heeft getoond.’

Het akkoord tussen Turkije, Zweden en Finland, waarbij de Turkse bezwaren tegen een toetreding van de twee Noordse landen zijn weggenomen, raakte dinsdagavond bekend. ‘Dit is fantastisch nieuws’, aldus de premier. Tijdens de NAVO-top zal de Oekraïense president Volodimir Zelenski de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten toespreken.

‘We zullen hem duidelijk maken dat de oorlog enkel op het slagveld kan worden gewonnen’, zei De Croo. ‘België steunde Oekraïne van bij het begin, we waren een van de eersten om militaire steun te leveren. We zullen dat ook blijven doen.’

Stoltenberg

Het nieuwe strategische concept dat de NAVO-landen zullen aannemen op de top in Madrid, zal duidelijk stellen dat Rusland een directe bedreiging vormt voor de veiligheid. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, woensdagochtend gezegd bij zijn aankomst op de top in de Spaanse hoofdstad.

‘Het strategische concept zal weerspiegelen dat de wereld helemaal anders is dan in 2010’, zei hij. Toen namen de lidstaten het huidige concept aan, een soort handleiding voor de alliantie. Toenmalig Russisch president Dmitri Medvedev nam toen deel aan de gesprekken. ‘We waren het toen eens dat Rusland een strategische partner is. Dat zal nu niet het geval zijn’, aldus Stoltenberg. ‘Het concept zal weerspiegelen dat Rusland een directe bedreiging vormt voor onze veiligheid.’

Daarnaast zal voor het eerst ook China opgenomen worden in dat concept. Niet als een tegenstrever, maar wel als een uitdager. ‘Ik verwacht dat we ermee zullen instemmen dat China een uitdaging stelt’, zei hij. De NAVO-baas voorspelde een ‘historische en transformatieve top’. ‘We ontmoeten elkaar in het midden van de grootste veiligheidscrisis die we meemaken sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.’ Het zal een ingrijpende top zijn, omdat de bondgenoten een nieuw strategisch concept zullen aannemen. ‘Dat is een blauwdruk voor hoe de NAVO naar de toekomst moet worden gebracht, in een meer competitieve en gevaarlijkere wereld, om alle bondgenoten en bijna 1 miljard burgers te beschermen’, aldus Stoltenberg.

De secretaris-generaal kwam ook terug op het memorandum tussen Turkije, Finland en Zweden, ‘De leiders zullen de historische beslissing nemen om Finland en Zweden uit te nodigen’, zei hij. Volgens hem kan het om een van de snelste toetredingen ooit gaan. ‘Er zitten maar weinig weken tussen het verzoek lid te worden van midden mei en de uitnodiging nu’, klonk het. De parlementen van de 30 lidstaten moeten dan de protocollen goedkeuren, maar ook daarin verwacht Stoltenberg een snelle ratificatie. ‘Maar ik kan niets beloven. Dat is aan de 30 parlementen.’