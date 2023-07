‘De Britten houden niet meer van de Brexit. En tegelijk ook steeds minder van de Conservatieve Partij’

Zeven jaar na het Brexit-referendum hebben de Britten zowaar meer vertrouwen in de Europese instellingen dan in hun eigen regering. Dat leren opiniepeilingen die vorige maand naar aanleiding van de verjaardag van dat referendum werden gehouden. Zo’n 60 procent van de Britten zou er nu voor kiezen om bij de Europese Unie te blijven. De reden van die omslag is duidelijk. De Brexit bracht niet wat de mensen was beloofd. De Britten zijn in het dagelijkse leven minder goed af, het land herstelt trager van de coronacrisis dan lidstaten van de Unie en het krijgt de illegale immigratie maar niet onder controle. Take back control blijkt alsnog een illusie.

De aanhang van Boris Johnson blijft premier Rishi Sunak het leven zuur maken.

Het voordeel van die ontwikkeling is dat er voorlopig geen andere lidstaten zijn die een exit overwegen. Maar dat wil niet zeggen dat de Britten snel naar Europa zullen terugkeren. Ze hebben geen zin in een herhaling van die bitse onderhandelingen. Premier Rishi Sunak wil wel de harde kanten van de aanpak van Boris Johnson wegvijlen. En als Labour het na de verkiezingen van volgend jaar voor het zeggen krijgt, staat toenadering tot de Europese buur hoog op de agenda. De vraag is dan alleen hoever de Unie daarin wil meegaan. Brussel heeft nog altijd geen zin om de Britten zonder verdere verplichtingen de krenten uit de Europese pap te gunnen.

Voor de Conservatieven ziet de nabije toekomst er almaar beroerder uit. De partij stevent af op groot verlies en put zich uit in onderlinge strijd. Twee weken geleden stapte Johnson op uit het parlement na een onderzoek naar zijn aanwezigheid als premier bij coronafeestjes, maar ondertussen blijft zijn aanhang Sunak het leven zuur maken. Tientallen parlementsleden lieten al weten dat ze volgend jaar geen kandidaat meer zijn. Ze maken wellicht toch weinig kans om te worden herkozen.

Vorige week kregen de tory’s een nieuwe opdoffer. Een rechtbank in Londen besliste dat het omstreden plan om migranten hun asielprocedure in Rwanda te laten afwerken ongrondwettelijk is. De ‘invasie’ van illegale migranten een halt toeroepen was een topprioriteit voor de regering. Maar de rechtbank vindt niet dat Rwanda een ‘veilig derde land’ is. Dat zogenaamde Australische model om met illegale immigratie om te gaan geniet trouwens ook in Europese lidstaten belangstelling. Die moeten dat Londense vonnis toch ook maar eens goed lezen.