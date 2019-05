Brengt hun verlies bij de lokale verkiezingen de Conservatieven en Labour in Londen dichter bij een akkoord over de brexit?

Het waren natuurlijk slechts lokale verkiezingen, maar de klap kwam hard aan. De Conservatieven van premier Theresa May verloren vorige week ruim meer dan duizend zetels in lokale raden. Oppositiepartij Labour dacht deze verkiezingen met de vingers in de neus te zullen winnen, maar kreeg onverwacht ook een tik van meer dan honderd zetels. De winst was voor partijen die voor een tweede brexitreferendum pleiten, zoals de liberaal-democraten en de groenen, en vooral voor veel onafhankelijke kandidaten. De conclusie klonk snel vrij algem...