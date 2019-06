'De brexiteers willen het VK veranderen in een belastingparadijs'

De rampzalige brexit is volgens Oxfordprofessor Danny Dorling grotendeels op het conto te schrijven van de Britse elite, die zwelgt in de verheerlijking van het imperiale verleden.''Waarom hebben we het zo moeilijk met immigranten en buitenlanders? Omdat in onze oude schoolboeken staat dat we superieur aan hen zijn.'

'Boris Johnson is een gevaarlijk man. Hij heeft geen principes en geen moreel kompas.'