De brexit verglijdt in surrealisme

Surrealisme in het Britse parlement woensdagavond wanneer de Britse premier Theresa May met haar regering tegen een motie moest stemmen die ze aanvankelijk zelf had ingediend. Die motie moest voorkomen dat een harde of zogenaamde no-deal-brexit zonder akkoord op 29 maart kon doorgaan. May had haar partij een vrije stemming aangeboden. De conservatieve parlementsleden konden dus naar persoonlijke voorkeur stemmen. Het leek erop dat de conservatieve whips, die moeten waken over de partijdiscipline bij het stemmen, een dagje vrijaf kregen.

