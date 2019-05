De Biënnale in Venetië: decadent, totaal onpraktisch en overweldigend mooi

Nog tot eind november palmt de hedendaagse kunstwereld weer de kanalen, paviljoenen en palazzi van Venetië in tijdens de 58e editie van de Biënnale, die de titel May You Live in Interesting Times kreeg. Knack ging het kaf van het koren scheiden en stippelde een parcours uit met tien hoogst interessante haltes.

Barca Nostra De vissersboot waarin honderden vluchtelingen het leven lieten: de grootste valse noot van deze biënnale?