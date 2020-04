Het Amerikaanse financieel en economisch embargo tegen Cuba bemoeilijkt de aanvoer van medicatie en zelfs beademingstoestellen. Dat zegt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Knack.

De voorbije weken zond het socialistische Cuba meer dan duizend artsen en verplegers naar achttien landen om coronazieken te helpen. In Italië en Andorra helpt Cuba voor het eerst in welvarend Europa. Ook China en Mexico schakelden Cubaanse brigades in. Nu eens betalen gastlanden de kosten, dan weer vereffent een derde zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de rekening. Cuba zendt dan wel dokters de wereld in om coronapatiënten te behandelen, maar kampt ook zelf met een epidemie van het virus. Tot dusver zijn op het eiland van 11 miljoen inwoners 923 besmettingen bevestigd, 31 van hen zijn overleden. Niet-essentiële winkels en bedrijven zijn dicht, verplaatsen mag enkel met mondmasker. Toeristische trekpleister Havana oogt verlaten, zo tonen beelden op sociale media.Cubaanse overheidsbeambten en voorstanders van de socialistische regering twitteren dat het land nog met een 'andere epidemie' kampt: het economisch en financieel embargo door de Verenigde Staten, dat Cuba's economie bemoeilijkt en soms medicatie en voedsel schaars maakt. Nadat de regering op het eiland een lockdown afkondigde, ontstonden meteen ellenlange wachtrijen bij overbevraagde winkels. 'Het embargo heeft niet alleen de economie intern verstoord, maar ook buitenlandse handel. Cuba is zowat gedwongen geweest om dokters uit te voeren als inkomstenbron', zegt de Schotse professor Helen Yaffe, auteur van meerdere boeken over Cuba. Een zending hulpgoederen van de Chinese e-commercegigant Alibaba raakte niet in Cuba omdat de Amerikaanse transporteur bezorgd was om straffen van de VS. Twee bedrijven die aan het land beademingsapparaten leverden, stoppen daarmee nadat ze door het Amerikaanse Vyaire Medical zijn overgenomen, zegt de Cubaanse regering aan Knack. 'Hoewel dat gebeurde net voor de uitbraak van de pandemie zal het ongetwijfeld onze coronarespons bemoeilijken', zegt Johana Tablada, onderdirecteur voor Verenigde Staten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Havana. 'Het embargo is voor ons het grootste obstakel om medicatie, medische uitrusting en materiaal te bekomen om het coronavirus te bestrijden', aldus Tablada. 'De Amerikaanse regering beweert met haar sancties enkel de Cubaanse regering te willen treffen en zodoende tot opstappen te dwingen, maar in werkelijkheid zijn het doorsnee Cubanen die er zullen onder lijden. Dat is inhumaan.' Volgens Tablada houdt VS-president Donald Trump het embargo tegen Cuba aan -en dat sinds zestig jaar na een kortstondige toenadering onder president Barack Obama- om electorale redenen: in de belangrijke Amerikaanse swing state Florida wonen immers talloze antisocialistische Cubaanse uitwijkelingen die Republikeins stemmen voor de strengere houding van die partij jegens Havana. Ook buiten Cuba gaan nu steeds meer stemmen op om de Amerikaanse strafmaatregelen op te schorten. Onder andere de VN roepen op de sancties tegen Cuba net als bij andere landen zoals Iran en Venezuela te versoepelen of te schrappen. 'We zijn maar zo sterk als het zwakste zorgsysteem in onze verbonden wereld', aldus secretaris-generaal António Guterres. Tot dusver negeren de VS de aanmaning. Waar de VS afwezig blijven, werpen China en Rusland zich op als partner, ook in Cuba. Beide landen hebben medische uitrusting geleverd. Maar Cuba toont ook zelf initiatief. Het Britse cruiseschip MS Braemar was met coronabesmetten aan boord geweigerd door meerdere havens in de Caraïbische Zee, tot Cuba het toeliet aan te meren. Vandaar werden passagiers naar huis gevlogen. De VS hebben zich ondertussen de woede van bondgenoten op de hals gehaald door beslag te leggen op zendingen beademingsapparaten. De humanitaire missies van Cuba brengen Washington in verlegenheid, zeggen waarnemers.