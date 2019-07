De Amerikaanse presidentsverkiezingen draaien voorlopig niet om stemmen, maar wél om geld

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

Voor de Democraten die in 2020 hopen het Witte Huis van Donald Trump over te nemen, is het winnen van kiezers voorlopig een bijzaak. In de aanloop naar de eerste voorverkiezingen staat er iets belangrijkers op de agenda: het binnenhalen van zoveel mogelijk geld.

Campagnebijeenkomst van de Democraat Andrew Yang, die voorstander is van een maandelijks basisinkomen van 1000 dollar. © Getty Images

Het mag geen nieuws heten dat geld een grote rol speelt in de Amerikaanse politiek. Inclusief voorverkiezingen werd aan de presidentsverkiezingen van 2016 zo'n 2,4 miljard dollar uitgegeven. Nog eens 4 miljard dollar werd dat jaar gespendeerd rond de verkiezingen voor het Congres. Ter vergelijking: in 2014 gaven alle Belgische partijen bij elkaar zo'n 20 miljoen euro uit aan wat toen werd bestempeld als de 'moeder aller verkiezingen'.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×