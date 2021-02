De voormalige Oost-Duitse republiek (DDR) voerde gevaarlijke dopingexperimenten uit op onwetende amateursporters. Dat bleek vrijdag uit een documentaire op de Duitse tv-zender ARD.

Dat er in de DDR een staatsgestuurd dopingsysteem was, is al veel langer bekend. Maar nu blijkt dus ook hoe de Oost-Duitsers destijds hun dopingproducten uittestten.

Volgens ARD zouden ongeveer twintig jaar jaar lang meerdere honderden amateursporters als proefkonijn hebben gediend, zonder dat ze daar zelf van wisten of op zijn minst zonder dat ze precies geïnformeerd werden over wat er met hun lichaam gebeurde.

Hans-Albrecht Kühne, een amateurloper, getuigde bij de ARD over een geheim programma in Leipzig. Van 1974 tot 1977 onderging hij er verschillende injecties en biopsieën. De deelnemers aan de dopingprogramma's kregen grote dosissen anabole steroïden toegediend en kregen last van bijwerkingen als nierpijn en zwelling van de testikels. Volgens Kühne leidden de experimenten bovendien tot psychische problemen als depressie en zelfmoordneigingen.

Manfred Höppner, architect van het Oost-Duitse dopingsysteem, bekende in 2000 op een proces in Berlijn al dat het Oost-Duitse regime zich bewust was van de gevaren van doping en daarom op amateursporters experimenteerde.

