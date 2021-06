'De start van de nieuwe zender GB News was zeker "anders", zij het om de verkeerde redenen', schrijft Lia Van Bekhoven over de start van de nieuwe nieuwszender die volgens oprichters en finaniers 'geen FOX News' is.

Vorige week zondag ging dan eindelijk GB News van start. De Britse 24-uur-nieuwszender gaat het nieuws oppikken dat andere omroepen laten liggen. Het wil een stem geven aan 'degenen die voelen dat ze opzij geschoven zijn of zelfs het zwijgen zijn opgelegd in ons grote, landelijk debat', zei presentator Andrew Neil. 'Nu is de tijd om het anders te doen.' GB News was zeker anders, zij het om de verkeerde redenen. Ik kan me tenminste niet herinneren wanneer ik voor het laatst de formidabele Neil, tevens voorzitter van de zender, zijn scherpe ondervragingstechniek zag toepassen vanuit een stripclub. De met zwarte zijde behangen uitzendruimte, onderbelicht door een verticaal, blauw striplicht deed niet meteen denken aan een hightech, professionele setting. Studententelevisie, vond twitter.Het was, met voortdurend wegvallend geluid en onzichtbare gasten, geen soepele start. De technische mankementen schreeuwden nieuwe technologie en onervaren personeel. Dat is irritant, maar onvermijdelijk bij de lancering van zoveel ambitie. Net zo onvermijdelijk trouwens als de grappenmakers die presentatoren contacteerden met namen die je beter niet hardop kunt uitspreken (de eerste regel van Britse belprogramma's is mannen die zeggen Mike Hunt te heten nooit door te zetten. Dat geldt ook voor Hugh Janus. Of Jenny Taylier).De missie van GB News, dat het met een magere jaarlijkse 28 miljoen euro moet doen -een fractie van wat Sky News en BBC News 24 uit te geven hebben- is zich te onderscheiden van de andere 'bevooroordeelde en vooringenomen' nieuwszenders. Dat is iets waar niemand iets op tegen kan hebben. In mijn naïviteit dacht ik dat GB News het als zijn taak zag te laten zien wat onbevooroordeelde, neutrale journalistiek dan wel was. Maar de zender, die 'trots is Brits te zijn', codetaal voor 'pro Brexit', doet het tegengestelde. Presentatoren moeten juist de hang naar neutraliteit laten varen en hun meningen laten horen. Hoe meer uitgesproken, hoe beter. GB News doet, in tegenstelling tot wat zijn naam vermoedt, meer aan views dan aan news. Van de persconferenties van presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin woensdagavond, na hun toch niet helemaal onbelangrijke ontmoeting, kregen de kijkers niks mee. Over cancel culture (tegen), identiteitspolitiek (tegen) en taking the knee (hoe durven ze) des te meer.De nieuwszender heeft verslaggeving overboord gegooid. Er is een handvol blije en lokale journalisten die mensen vraagt naar het pas geopende café, en naar hun mening (de mening van kijkers was nog nooit zó gewaardeerd), maar dat is de enige verluchting. De formule van de zender draait om de talking heads in de studio met gespreksonderwerpen als 'liberalen zijn minder geneigd bevriend te zijn met mensen met wie ze het oneens zijn'.En meteen erna, steevast, de oproep: 'Laat ons weten wat u vindt'. Kijkers worden de hele dag gebombardeerd met vragen als, 'zou u uw kind vaccineren tegen covid' en 'wat doen we met migranten die Het Kanaal oversteken'. 'Reageer alstublieft'. Waarna doorgeschakeld wordt naar Judi James, deskundig op het gebied van lichaamstaal, en haar oordeel over de staande houding van Meghan Markle. En ten slotte zijn er vaste rubrieken als Woke Watch waarin voorbeelden van politieke correctheid neergesabeld worden en Media Watch over de eenzijdigheid van de liberale elite. GB News, kortom, appelleert aan mensen die vinden dat 'je tegenwoordig ook niks meer kunt zeggen'.GB News is geen Fox News, zeggen de oprichters en financiers. Het is geen broedplaats voor nepnieuws. Bovendien laat de Britse omroepwet onpartijdigheid niet toe. Of GB News de grenzen van die wet gaat opzoeken? Is de paus katholiek? De omroep popelt de nationale bloeddruk te verhogen en zich met controverses in landelijke discussies te wroeten. Dat GB News anti-woke is, is inmiddels bewezen. In alle betekenissen van het woord. En dat is misschien wel het grootste probleem. Zonder gefilmde bijdragen is de zender, net als Fox News, aangewezen op de persoonlijkheden van de presentatoren. De pratende hoofden, de eindeloze opinies, het voortdurend gesmeek om reacties van kijkers, blijf daar maar eens wakker onder.