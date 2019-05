'Het grote werk ligt nog voor ons. De Europese burgers voelen dat. De meesten van hen zijn nog steeds gewonnen voor Europese samenwerking, maar ze vinden ook dat Europa te weinig resultaten boekt.' Aldus Jonathan Holslag.

Het is gemakkelijker om problemen te beheersen dan om ze op te lossen. Dat geldt ook voor de Europese Unie. Tien jaar geleden werd de EU geconfronteerd met een van de grootste economische schokken uit haar geschiedenis. Dankzij de geldverruiming van de Europese Centrale Bank is een implosie toen afgewend. Maar het onderliggende probleem is niet verdwenen: de kloof tussen sterke en zwakke landen. Daarop volgde de vluchtelingencrisis. Onder meer door Turkije af te kopen is de toestroom afgenomen, maar de problemen langs de zuidelijke buitenrand van de Unie blijven zich opstapelen: geweld, armoede én de catastrofale gevolgen van de klimaatopwarming. Europa heeft zich alleen een adempauze gekocht.

