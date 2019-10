Nadat de Boliviaanse president Evo Morales zichzelf eerder uitriep als nieuwe president, heeft hij nu toch beslist om een tweede verkiezingsronde te organiseren.

De uittredende president van Bolivia, Evo Morales, heeft donderdag de deur op een kier gezet voor een eventuele tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Morales riep zichzelf eerder uit als overwinnaar van de eerste ronde en een tweede ronde zou daardoor niet nodig zijn.

Het al enkele dagen onrustig in het Zuid-Amerikaanse land als gevolg van de controverse die ontstond na de presidentsverkiezingen. Oppositiekandidaat Carlos Mesa verwijt de regering dat die een tweede, beslissende ronde tussen hem en uittredend president Morales probeerde te voorkomen door de resultaten te manipuleren.

De eerste gedeeltelijke verkiezingsuitslagen gaven zondagavond aan dat Morales en centrumkandidaat Mesa het in een tweede stemronde tegen elkaar zouden moeten opnemen. Volgens nieuwe uitslagen die maandag verspreid werden, had Morales de verkiezingen al in de eerste ronde zo goed als gewonnen, waardoor vermoedens van fraude rezen bij de oppositie en internationale waarnemers.

"We hebben de eerste ronde gewonnen", verklaarde Morales donderdag. Met 98 procent van de stemmen geteld haalt de president naar eigen zeggen 46,83 pct en Mesa 36,7 pct. "Als we niet winnen met 10 proncentpunt verschil, dan zullen we dat respecteren en als we dan een tweede ronde moeten houden, dan doen we dat."