Bij de Iraanse raketaanval op de luchtmachtbasis Aïn al-Assad in Irak zijn vorige week elf Amerikaanse soldaten gewond geraakt. Dat heeft de Amerikaanse legerleiding laten weten. De Amerikaanse president Donald Trump had na de aanval nochtans in een televisietoespraak gezegd dat er geen Amerikaanse gewonden waren.

'Hoewel geen enkel lid van de Amerikaanse strijdkrachten werd gedood bij de Iraanse aanval op 8 januari (...) werden verschillende van hen wel verzorgd' nadat ze bij de explosie een hersenschudding opliepen, aldus commandant Bill Urban in een communiqué.

De gewonden staan nog steeds onder medisch toezicht. 'In de dagen na de aanval zijn sommige personeelsleden uit voorzorg (...) overgebracht naar het regionaal medisch centrum van Landstuhl, in Duitsland. Anderen werden naar het Arifjan-kamp in Koeweit gebracht voor opvolging', klonk het. Het gaat om respectievelijk acht en drie personen.

Iran bestempelde de raketaanval als een vergelding voor de dodelijke raid op topgeneraal Qassem Soleimani, de bevelhebber van de beruchte al-Qudsbrigade die in Irak werd geveld door een Amerikaanse drone.

