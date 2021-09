In een dubbelgesprek met Roulartabaas Xavier Bouckaert in De Zondag zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) dat CEO's noch de overheid mogen opleggen wat er verschijnt in de media.

In het dubbelgesprek, naar aanleiding van de twintigste verjaardag van De Zondag, stelt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta (de groep die De Zondag en Knack uitgeeft), de subsidiëring van de VRT in vraag: 'We hebben een rijk medialandschap in Vlaanderen met vier grote private spelers. Is het dan nog nodig dat de overheid een vijfde speler financiert die ongeveer hetzelfde doet? De VRT krijgt elk jaar 241 miljoen euro subsidie. Dat is ongezonde concurrentie.'. En wat verder: 'Ik ben principieel niet tegen een publiek mediabedrijf. Ik vraag wel meer terughoudendheid op de advertentiemarkt.'

De minister verdedigt de subsidies, en de omroep.

'Het is mijn overtuiging dat er een sterke openbare omroep nodig is in Vlaanderen. Dat is gezond voor het medialandschap. Ik begrijp uw zorg, maar ik ga niet akkoord dat de VRT precies hetzelfde doet. Een radiozender zoals Klara bijvoorbeeld: een privaat bedrijf doet dat niet, wegens niet rendabel. Of De Warmste Week. Dat is een meerwaarde voor onze samenleving.'

Vaccinaties in Brussel

De discussie verlegt zich naar 'fake news'.

Is dat een groot probleem in Vlaanderen? wil De Zondag weten.

De minister vindt van wel.

'De ban van Donald Trump door Twitter bijvoorbeeld: dat is geen gezonde situatie'

'Vooral op sociale media en websites die zich niet gebonden voelen aan de journalistieke code. Het belangrijkste wapen daartegen is sterke journalistiek. De overheid mag niet zelf een ministerie van waarheid worden. De factcheck van Knack is een goed voorbeeld. Dat zijn initiatieven die wij als overheid moeten ondersteunen. Anderzijds is valse berichtgeving van alle tijden. Denk aan de Oude Grieken en het orakel van Delphi. Alleen wordt het vandaag sneller verspreid. Ook het lage vaccinatiepeil in Brussel is deels een gevolg van fake news . Veel jongeren denken dat hun vruchtbaarheid zal aangetast worden, wat pertinent onwaar is.'

Wat kan de overheid doen aan haatspraak of hate speech?

Dalle: 'Aanzetten tot haat en geweld is al verboden. Op café, maar ook op sociale media. Dat moet dus bestraft worden. Het is echter niet makkelijk om mensen online te identificeren. We werken daarom aan een Europees initiatief dat moet zorgen voor betere regulering van sociale media: de digital services act. Twitter en Facebook hebben lange tijd hun verantwoordelijkheid ontlopen. De laatste jaren treden ze wel op, maar heel arbitrair. De ban van Donald Trump door Twitter bijvoorbeeld: dat is geen gezonde situatie. Ik wil geen medialandschap waarin CEO's bepalen wat de mensen te zien krijgen.'

Bouckaert: 'Akkoord. Hate speech is niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu, óók van het mediaplatform. Het is daarom dat wij geen reacties toelaten op onze websites. Het loopt te vaak uit de hand. Helaas spelen sociale media opnieuw volgens andere regels. Facebook draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op haar platform. Dat is een juridisch vacuüm met verregaande gevolgen. De opkomst van IS, de bestorming van het Capitool: het is Facebook dat dat mogelijk maakt. Of de taliban vandaag. Meer zelfs: dankzij ingewikkelde algoritmes krijgen méér mensen deze gevaarlijke berichten te zien. Facebook en andere sociale media zijn medeplichtig aan terrorisme. Ze vormen een groot gevaar voor de democratie. De overheid moet dat aanpakken.'

Dalle: 'Berichten op sociale media zijn inderdaad niet onschuldig. Dat is ook de verantwoordelijkheid van het platform. We moeten wel waakzaam zijn: de vrijheid van meningsuiting mag niet beknot worden. Het is niet aan CEO's om te bepalen wat mensen te zien krijgen, maar ook niet aan overheden.'

Lees hier het volledige dubbelgesprek in De Zondag.

In het dubbelgesprek, naar aanleiding van de twintigste verjaardag van De Zondag, stelt Xavier Bouckaert, CEO van Roularta (de groep die De Zondag en Knack uitgeeft), de subsidiëring van de VRT in vraag: 'We hebben een rijk medialandschap in Vlaanderen met vier grote private spelers. Is het dan nog nodig dat de overheid een vijfde speler financiert die ongeveer hetzelfde doet? De VRT krijgt elk jaar 241 miljoen euro subsidie. Dat is ongezonde concurrentie.'. En wat verder: 'Ik ben principieel niet tegen een publiek mediabedrijf. Ik vraag wel meer terughoudendheid op de advertentiemarkt.'De minister verdedigt de subsidies, en de omroep.'Het is mijn overtuiging dat er een sterke openbare omroep nodig is in Vlaanderen. Dat is gezond voor het medialandschap. Ik begrijp uw zorg, maar ik ga niet akkoord dat de VRT precies hetzelfde doet. Een radiozender zoals Klara bijvoorbeeld: een privaat bedrijf doet dat niet, wegens niet rendabel. Of De Warmste Week. Dat is een meerwaarde voor onze samenleving.'De discussie verlegt zich naar 'fake news'. Is dat een groot probleem in Vlaanderen? wil De Zondag weten.De minister vindt van wel. 'Vooral op sociale media en websites die zich niet gebonden voelen aan de journalistieke code. Het belangrijkste wapen daartegen is sterke journalistiek. De overheid mag niet zelf een ministerie van waarheid worden. De factcheck van Knack is een goed voorbeeld. Dat zijn initiatieven die wij als overheid moeten ondersteunen. Anderzijds is valse berichtgeving van alle tijden. Denk aan de Oude Grieken en het orakel van Delphi. Alleen wordt het vandaag sneller verspreid. Ook het lage vaccinatiepeil in Brussel is deels een gevolg van fake news . Veel jongeren denken dat hun vruchtbaarheid zal aangetast worden, wat pertinent onwaar is.'Wat kan de overheid doen aan haatspraak of hate speech?Dalle: 'Aanzetten tot haat en geweld is al verboden. Op café, maar ook op sociale media. Dat moet dus bestraft worden. Het is echter niet makkelijk om mensen online te identificeren. We werken daarom aan een Europees initiatief dat moet zorgen voor betere regulering van sociale media: de digital services act. Twitter en Facebook hebben lange tijd hun verantwoordelijkheid ontlopen. De laatste jaren treden ze wel op, maar heel arbitrair. De ban van Donald Trump door Twitter bijvoorbeeld: dat is geen gezonde situatie. Ik wil geen medialandschap waarin CEO's bepalen wat de mensen te zien krijgen.'Bouckaert: 'Akkoord. Hate speech is niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu, óók van het mediaplatform. Het is daarom dat wij geen reacties toelaten op onze websites. Het loopt te vaak uit de hand. Helaas spelen sociale media opnieuw volgens andere regels. Facebook draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op haar platform. Dat is een juridisch vacuüm met verregaande gevolgen. De opkomst van IS, de bestorming van het Capitool: het is Facebook dat dat mogelijk maakt. Of de taliban vandaag. Meer zelfs: dankzij ingewikkelde algoritmes krijgen méér mensen deze gevaarlijke berichten te zien. Facebook en andere sociale media zijn medeplichtig aan terrorisme. Ze vormen een groot gevaar voor de democratie. De overheid moet dat aanpakken.'Dalle: 'Berichten op sociale media zijn inderdaad niet onschuldig. Dat is ook de verantwoordelijkheid van het platform. We moeten wel waakzaam zijn: de vrijheid van meningsuiting mag niet beknot worden. Het is niet aan CEO's om te bepalen wat mensen te zien krijgen, maar ook niet aan overheden.'Lees hier het volledige dubbelgesprek in De Zondag.