Dader van aanslagen Christchurch veroordeeld tot levenslang

De dader van twee aanslagen op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in 2019 moet de rest van zijn leven in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Christchurch donderdag beslist.

Bloemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslag in Christchurch, foto: 17 maart 2019.