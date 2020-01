Dader doodgeschoten na dodelijke mesaanval nabij Parijs

Bij een mesaanval vrijdag in een park in Villejuif, een van de voorsteden ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs, is een dodelijk slachtoffer gevallen. Twee anderen raakten gewond. De dader werd vervolgens door de politie doodgeschoten in een naburige gemeente.

Mesaanval nabij Parijs, 3 januari 2020. © Reuters