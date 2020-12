Zondag geldt als de laatste deadline: verwacht wordt dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beslissen of ze verdergaan met de gesprekken, of dat het een brexit zonder handelsakkoord, een no deal, wordt.

De Britse onderhandelaar David Frost is zondag rond 9.00 uur aangekomen bij de Europese Commissie. Vandaag geldt als de laatste deadline: verwacht wordt dat het Verenigd Koninkrijk en Europese Unie vandaag beslissen of ze verdergaan met de gesprekken, of dat het een brexit zonder handelsakkoord, een "no deal", wordt.

Volgens een Europese bron zouden de laatste besprekingen, die laat in de nacht van zaterdag op zondag zijn geëindigd, zondagochtend worden voortgezet.

Voor zondag staat sowieso nog de geplande ontmoeting tussen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Brits premier Boris Johnson gepland.

Volgens Britse bronnen blijft Johnson bij het standpunt dat 'elke deal eerlijk moet zijn en de principes van soevereiniteit en controle moet respecteren'. De Britse kant vindt wat Brussel op tafel legt, 'onaanvaardbaar'.

Advies aan supermarktketens

Ondertussen meldt The Sunday Times dat Britse ministers supermarktketens hebben aangeraden extra levensmiddelen en andere waren in te slaan, nu een zogenaamde no deal alsmaar waarschijnlijker wordt. Leveranciers van medicijnen en vaccins kregen het advies om voor zes weken voorraad op te slaan op beveiligde locaties in het Verenigd Koninkrijk. Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph.

De Britse steunvoorstellen bevatten onder meer pakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 9 tot 11 miljard euro.

Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de The Sunday Times.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind januari verlaten, maar zit tot het einde van het jaar in een overgangsperiode. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is gesloten die de toekomstige betrekkingen regelt, zullen importtarieven worden ingevoerd en omslachtige douanecontroles de handel aan beide kanten vertragen.

