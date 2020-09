Volgens Europese bronnen zou Cyprus momenteel dwarsliggen bij het opleggen van sancties tegen Wit-Rusland.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel roept de lidstaten op snel werk te maken van sancties tegen het Wit-Russische regime van president Aleksander Loekasjenko. Volgens Europese bronnen zou Cyprus momenteel dwarsliggen: Nicosia eist naar verluidt een strengere aanpak van Turkije.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU, kondigde eind augustus aan dat de Europese Unie sancties uitvaardigt tegen enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers van het Wit-Russische regime. De geviseerde individuen zouden verantwoordelijk zijn voor grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen begin vorige maand en voor de gewelddadige repressie van de vreedzame protesten die daarop volgden.

Strengere sancties tegen Turkije

Maar de sancties zijn nog altijd niet geïmplementeerd. Volgens het Duitse persagentschap dpa, dat zich baseert op Europese diplomaten, zou Cyprus dwars liggen. Samen met Griekenland ijvert Cyprus al langer voor strengere Europese sancties tegen Turkije, waarmee het in een gasconflict verwikkeld is. De EU nam al individuele sancties tegen enkele toplui van een Turkse oliemaatschappij, maar voor Athene en Nicosia gaat dat niet ver genoeg. Cyprus zou nu weigeren de lijst van een veertigtal geviseerde Wit-Russen af te tekenen zolang de EU niet meer individuen op de Turkse sanctielijst zet. De Europese Raad moet met unanimiteit beslissen over sancties.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel riep woensdag op Twitter op snel werk te maken van de Wit-Russische sancties. 'Politieke vervolging in Wit-Rusland, met inbegrip van aanhoudingen om politieke redenen en verplichte ballingschap, moet stoppen', zegt hij. 'De Wit-Russische autoriteiten moeten politieke gevangenen vrijlaten en de burgers hun recht op vrijheid van mening en samenscholing laten uitoefenen. Ik roep op om het sanctieproces te versnellen.'

