Na de verwoestende passage van de cycloon Idai zijn in Zimbabwe en Mozambique al meer dan 900 doden gevallen. In totaal zijn ruim 2 miljoen mensen getroffen door deze ramp. Dat blijkt uit de laatste cijfers die gepubliceerd werden door de plaatselijke autoriteiten en de Verenigde Naties.

De regering in Zimbabwe stelde dinsdagavond de balans fors bij naar boven. 'Het aantal doden op Zimbabwaans grondgebied is jammer genoeg gestegen tot 344', zei minister van Informatie Monica Mutsvangwa. Eerder werd melding gemaakt van 180 à 250 doden. 'De operaties op het terrein beperken zich enkel tot het bergen van lichamen. Van de vermiste personen wordt van nu af aan aangenomen dat ze omgekomen zijn.'

In buurland Mozambique maakte men in de recentste balans, dinsdag, melding van 602 doden. Idai kwam op 14 maart aan land in de Mozambikaanse havenstad Beira, waar ruim een half miljoen mensen wonen. Vanaf Beira zette de cycloon zijn weg verder naar het westen, richting Zimbabwe. In beide landen veroorzaakten de stortbuien en zware windstoten van de cycloon zware schade en gigantische overstromingen. Meer dan 2 miljoen mensen, van wie 1,8 miljoen enkel in Mozambique, zijn getroffen door de ramp. Van hen moesten 165.000 hun verwoeste huizen verlaten. Volgens de VN is de eerste drie maanden 251 miljoen euro nodig om de slachtoffers in de twee landen te helpen.

Ook het kleinere Malawi werd getroffen door overstromingen: daar vielen 59 doden en werden 900.000 mensen getroffen.