Cubaanse president wil zich vastberaden opstellen tegenover Trump

Onder de voormalige Amerikaanse president Barack Obama verbeterden de relaties met Cuba aanzienlijk, maar onder Trump zijn ze opnieuw verslechterd. Hij legde reizen naar en handel met Cuba terug aan banden. 'We houden nog steeds de weg van de dialoog open en onze houding is om op geen enkel moment de mogelijkheid van dialoog te weigeren, maar dan moet het er een tussen gelijken zijn', zei Diaz-Canel.

'Als de Amerikaanse regering deze afkerige houding behoudt, komt er geen dialoog', klonk het vastberaden. 'Aan de Amerikaanse president moet worden gevraagd of hij met Cuba wil praten, en dat kan niet vanuit een almachtige houding. We zijn niet bereid toe te geven op principes.'

De president zei wel toe dat het Cubaanse economische en sociale model, in de context van het Amerikaanse embargo, 'geactualiseerd' moet worden. De Cubanen debatteren sinds midden augustus over een nieuwe grondwet. In het ontwerp van de nieuwe grondwet wordt de rol van de markt en de privé in de economie erkend. Maar hoewel de verwijzing naar de toekomstige 'communistische samenleving' is geschrapt, betekent dat volgens de president niet dat het communisme wordt afgezworen.

Diaz-Canel verdedigde ook het deel van de nieuwe grondwet die de weg opent naar de legalisering van het homohuwelijk. 'Ik denk dat de benadering van het herkennen van het huwelijk tussen mensen, zonder beperkingen, beantwoordt aan het elimineren van alle soorten discriminatie in de samenleving', zei hij.