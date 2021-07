Bij de grootste volksprotesten sinds decennia op Cuba zijn volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationaal al zeker 115 mensen willekeurig opgepakt. Online doen er enkele video's de ronde van kleinschaliger protesten op maandag, maar omdat de internettoegang ingeperkt wordt, krijgt de buitenwereld weinig informatie door.

Onder meer prominente dissidenten en journalisten werden opgepakt, tweet Erika Guevara-Rosas, directeur voor de Amerika's bij Amnesty. De veiligheidsdiensten zouden massaal aanwezig zijn.

Duizenden mensen waren zondag in verschillende Cubaanse steden op straat gekomen tegen de onderdrukking en de haperende economie op de autoritair geleide eilandstaat. Aanleiding is onder meer het gebrek aan medicijnen en voedsel. 'Als ze de revolutie willen bedwingen, dan moeten ze over onze lijken gaan', zei president Miguel Diaz-Canal zondag in een tv-toespraak. Hij riep de bevolking op 'de revolutie' op straat te verdedigen. De veiligheidsdiensten traden hard op. Op video's was te zien hoe mannen, die volgens regeringstegenstanders agenten in burger waren, betogers sloegen en oppakten.

De regering in Havana doet de protesten af als een reactie op de provocaties door contrarevolutionairen die door Washington gesteund worden om Cuba te destabiliseren. De krant van de communistische partij PCC, de enige op Cuba toegelaten partij, schreef dat het volk de straat is opgetrokken om de revolutie te verdedigen.

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, verscherpte de sancties tegen Cuba, en door de pandemie komen er veel minder buitenlandse valuta het land binnen. Bovendien stijgt het aantal coronabesmettingen al enige tijd.

