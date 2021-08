Cuba maakt het verspreiden van valse informatie via internet en cyberterrorisme strafbaar. Ook mededelingen die 'het prestige' van Cuba kunnen aantasten, kunnen voortaan worden bestraft.

Dat blijkt uit de decreten van de eerste wet op de cyberveiligheid die dinsdag werden gepubliceerd.

De nieuwe regels zorgden voor flink wat reactie op sociale media, waar de oproepen tot een 'recht op een afwijkende mening' veelvuldig de ronde deden.

In het nieuwe juridische kader, het eerste in zijn soort in Cuba, worden 17 cybermisdrijven opgelijst. Zo is er één gericht tegen 'de verspreiding van valse of beledigende en lasterlijke berichten die afbreuk doen aan het prestige van het land'. Daarin wordt 'sociale subversie' bestraft die 'de openbare orde kan verstoren'.

José Miguel Vivanco, de directeur van Human Rights Watch voor Latijns-Amerika, schreef op Twitter dat het Cubaanse regime 'het internet verder aan banden legt' door 'regels uit te vaardigen die het mogelijk maken het internet af te sluiten wanneer er informatie gepubliceerd wordt die de regering als "vals" beschouwt'. Hij hekelt ook dat Cuba de verspreiding van berichten die de reputatie van het land kunnen smaden als cybermisdrijf bestempelt.

'VS-agressie'

De komst van mobiel internet naar Cuba in 2018 heeft de machtsverhoudingen tussen het communistische regime en de oppositie danig veranderd.

Toen Cubanen op 11 en 12 juli massaal manifesteerden uit protest tegen de voedseltekorten en de gebrekkige campagne tegen covid, was ook de roep om een vrijer internet te horen. De overheid reageerde door het internet een tijdlang helemaal te blokkeren en door manifestanten op te pakken en te veroordelen.

De internetwet treedt in werking nu Cuba de Amerikaanse Senaat van 'agressie' beschuldigde voor het aannemen van een amendement waarin van president Joe Biden wordt geëist dat hij Cubanen onbeperkte internettoegang aanbiedt om zo de censuur van Havana te omzeilen.

