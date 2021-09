Cuba is eerste land dat peuters vaccineert tegen covid

In Cuba zijn sinds deze week de twee- tot elfjarigen aan de beurt voor vaccinatie. Het land is het eerste ter wereld om zulke jonge kinderen in te enten tegen covid-19. Het gebruikt daarvoor een vaccin dat het zelf heeft ontwikkeld.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Soberana-vaccin © belga

De vaccins dragen de namen Abdala en Soberana. In klinische studies zijn hun doeltreffendheid en veiligheid bewezen, ook voor peuters en kleuters. De resultaten van de studies zijn op dit moment echter nog niet gepubliceerd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het vaccin nog niet officieel goedgekeurd. Volwassen Cubanen worden wel al sinds mei ingeënt met Abdala en Soberana. Scholen terug openen Ook China, de Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela hebben plannen aangekondigd om peuters en kleuters te vaccineren. Cuba is het eerste land om dit ook daadwerkelijk te doen. De overheid wil vanaf oktober de scholen geleidelijk heropenen nadat ze bijna allemaal de deuren gesloten hielden sinds maart 2020. Een heropening kan echter pas wanneer alle leerlingen zijn ingeënt. Momenteel volgen Cubaanse kinderen de lessen nog steeds van thuis uit, veelal via televisie-uitzendingen. Chili heeft eveneens afgelopen maandag een programma goedgekeurd om kinderen tussen zes en twaalf jaar te vaccineren met het Chinese vaccin Sinovac. De vaccins dragen de namen Abdala en Soberana. In klinische studies zijn hun doeltreffendheid en veiligheid bewezen, ook voor peuters en kleuters. De resultaten van de studies zijn op dit moment echter nog niet gepubliceerd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het vaccin nog niet officieel goedgekeurd. Volwassen Cubanen worden wel al sinds mei ingeënt met Abdala en Soberana. Scholen terug openenOok China, de Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela hebben plannen aangekondigd om peuters en kleuters te vaccineren. Cuba is het eerste land om dit ook daadwerkelijk te doen. De overheid wil vanaf oktober de scholen geleidelijk heropenen nadat ze bijna allemaal de deuren gesloten hielden sinds maart 2020. Een heropening kan echter pas wanneer alle leerlingen zijn ingeënt. Momenteel volgen Cubaanse kinderen de lessen nog steeds van thuis uit, veelal via televisie-uitzendingen.Chili heeft eveneens afgelopen maandag een programma goedgekeurd om kinderen tussen zes en twaalf jaar te vaccineren met het Chinese vaccin Sinovac.