De Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden woensdag een spoedvergadering over de situatie aan de Europese buitengrenzen met Turkije.

Dat zegt Europees Commissaris Margaritis Schinas. De ministers zullen zich beraden over extra steun aan Griekenland.

Duizenden vluchtelingen en migranten probeerden de voorbije dagen vanuit Turkije Griekenland en zo de Europese Unie te bereiken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde zaterdag dat Ankara de vluchtelingen die naar Europa willen trekken niet langer tegenhoudt, omdat het land de toestroom van mensen uit het Noord-Syrische Idlib niet langer kan bolwerken. Door de escalatie van het conflict daar is bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen en naar de Turkse grens getrokken, terwijl Turkije al meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt.

Door de vluchtelingen en migranten niet langer tegen te houden, hoopt Ankara de EU mee in het Syrische bad te trekken. Om de crisis het hoofd te bieden, steken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken woensdag de koppen bijeen in Brussel. De ministers zullen zich beraden over extra steunmaatregelen aan Griekenland. Eerder op de dag is al beslist om een snel grensinterventieteam van het Europese kustbewakingsagentschap Frontex richting Egeïsche Zee te sturen.

De Turkse overheid verspreidde vandaag ook beelden waarop te zien is hoe de Griekse kustswacht tekeer gaat tegen een boot met migranten. Er wordt met stokken geslaan, en er worden schoten gelost. De video kan gezien worden als deel van de propaganda-oorlog die momenteel aan de gan is tussen Griekenland en Turkije, over het lot van de vele migranten.

İnsanlıktan nasibini almamış Yunanistan, mültecilerin botlarını batırmaya çalışıyor.

Greek state sinks immigrants’ boats. #Greece_under_attack pic.twitter.com/wgqIfsnEwR — Şevket Apuhan (@SevketApuhan) March 2, 2020

Nog vanochtend meldde de Griekse havenpolitie dat voor de kust van het Griekse eiland Lesbos een kleine jongen om het leven gekomen bij schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Volgens lokale media zagen de migranten een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen te worden gered. De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen. 46 mensen werden gered, een ander kind ligt nog in het ziekenhuis.

Spoedberaad

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel werkt intussen achter de schermen om Ankara ervan te overtuigen zich aan de EU-Turkije deal uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen aan de grens tegenhoudt in ruil voor miljarden Europese steun voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

Vrijdag volgt nog een spoedberaad van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in het Kroatische Zagreb, vernam het Duitse persagentschap dpa in diplomatieke kringen. Daar stond sowieso al een informele vergadering gepland.

Frontex biedt Griekenland extra steun bij grensbewaking

Frontex, het Europese grens- en kustbewakingsagentschap, gaat in op de vraag van Griekenland om noodsteun te krijgen bij het bewaken van zijn grens met Turkije in de Egeïsche Zee. Dat kondigde Frontex-directeur Fabrice Leggeri maandag aan.

Om de crisis het hoofd te bieden, heeft Griekenland zondag aan Frontex gevraagd om een snel grensinterventieteam (Rabit) naar de grens te sturen. Uitvoerend directeur Leggeri heeft maandag meteen beslist om op dat verzoek in te gaan. Een Rabit-team "maakt deel uit van het mandaat dat Frontex heeft om steun te bieden aan een lidstaat die geconfronteerd wordt met een uitzonderlijke situatie en dringende hulp vraagt van agenten en materiaal die aangeleverd worden door alle EU-lidstaten en landen die deel uitmaken van de Schengenzone", zegt Leggeri in een mededeling.

Met operatie Poseidon steunt Frontex Griekenland nu al met de bewaking van zijn grenzen, maar met het nieuwe team wordt die assistentie nog opgeschroefd. Frontex probeert nu met Athene zo snel mogelijk een operationeel plan uit te werken, waarna de andere Europese landen gevraagd zullen worden de nodige manschappen aan te leveren. Vanaf 2021 zal Frontex op een permanent korps kunnen rekenen, dat tegen 2027 maximaal 10.000 inzetbare agenten zal tellen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak maandag haar steun aan Griekenland uit. "De uitdaging waar Griekenland voor staat, is een Europese uitdaging. Griekenland heeft onze volledige steun", zei ze. Samen met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli brengt von der Leyen dinsdag een bezoek aan de Grieks-Turkse grens.

Von der Leyen bekritiseerde het feit dat Turkije zich niet aan het vluchtelingenakkoord houdt dat het in 2016 met de EU sloot. "De Turken bevinden zich wat betreft de vluchtelingen en migranten in een moeilijke situatie, maar wat we nu zien kan niet het antwoord of de oplossing zijn", verklaarde ze.

Ondertussen vraagt N-VA dat zowel vanuit België als vanuit de andere Europese lidstaten dringend politieversterking wordt gestuurd naar Griekenland. "Wanneer de Griekse grens bezwijkt onder de druk dan zal een stroom van vele honderdduizenden op gang komen richting West-Europa. Die grens moet absoluut dicht blijven, anders herhaalt de migratiechaos van 2015 zich", vreest Kamerlid Theo Francken.

VN: Opschorting van asielaanvragen door Griekenland heeft geen wettelijke basis De beslissing van Griekenland om gedurende een maand alle nieuwe asielaanvragen te weigeren om de toestroom van migranten aan zijn grenzen een halt toe te roepen, heeft geen wettelijke basis. Dat heeft het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) van de Verenigde Naties maandag gemeld. "Noch de conventie van 1951 over het statuut van de vluchtelingen, noch de EU-wetgeving over vluchtelingen voorziet enige wettelijke basis voor de opschorting van het aanvaarden van asielaanvragen", aldus het HCR in een persbericht. De beslissing van Griekenland komt er nadat Turkije had aangekondigd de grenzen richting Europa weer open te zetten. De Turkse president Erdogan nam die beslissing omdat volgens hem de Europese Unie Ankara niet genoeg helpt bij het opvangen van de vele duizenden die Syrië en andere landen ontvluchten. Het zou ook een tactiek kunnen zijn om de druk op de EU op te voeren en de Unie te betrekken bij het Syrische conflict, waar Turkije in en rond Idlib aan de zijde van de oppositietroepen strijd levert tegen president Bashar al-Assad, die op zijn beurt gesteund wordt door Rusland. Sinds de aankondiging van Erdogan hebben zich al duizenden migranten verzameld aan de Grieks-Turkse grens, maar zij worden daar dus tegengehouden. "Alle landen hebben het recht om hun grenzen te controleren, maar ze mogen niet op een buitensporige of disproportionele manier gebruikmaken van geweld en moeten de systemen zo blijven gebruiken dat asielaanvragen op een ordelijke manier behandeld kunnen worden", klinkt het. Premier Kyriakos Mitsostakis zei dat hij beroep had gedaan op artikel 78(3) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om "volledige Europese steun" te krijgen. Dat artikel is voorzien voor noodsituaties met een plotse toestroom van burgers uit derde landen, maar het artikel mag het internationaal erkend recht op asiel en het principe van non-refoulement niet schenden, aldus het VN-commissariaat.

Dat zegt Europees Commissaris Margaritis Schinas. De ministers zullen zich beraden over extra steun aan Griekenland.Duizenden vluchtelingen en migranten probeerden de voorbije dagen vanuit Turkije Griekenland en zo de Europese Unie te bereiken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde zaterdag dat Ankara de vluchtelingen die naar Europa willen trekken niet langer tegenhoudt, omdat het land de toestroom van mensen uit het Noord-Syrische Idlib niet langer kan bolwerken. Door de escalatie van het conflict daar is bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen en naar de Turkse grens getrokken, terwijl Turkije al meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Door de vluchtelingen en migranten niet langer tegen te houden, hoopt Ankara de EU mee in het Syrische bad te trekken. Om de crisis het hoofd te bieden, steken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken woensdag de koppen bijeen in Brussel. De ministers zullen zich beraden over extra steunmaatregelen aan Griekenland. Eerder op de dag is al beslist om een snel grensinterventieteam van het Europese kustbewakingsagentschap Frontex richting Egeïsche Zee te sturen. De Turkse overheid verspreidde vandaag ook beelden waarop te zien is hoe de Griekse kustswacht tekeer gaat tegen een boot met migranten. Er wordt met stokken geslaan, en er worden schoten gelost. De video kan gezien worden als deel van de propaganda-oorlog die momenteel aan de gan is tussen Griekenland en Turkije, over het lot van de vele migranten.Nog vanochtend meldde de Griekse havenpolitie dat voor de kust van het Griekse eiland Lesbos een kleine jongen om het leven gekomen bij schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Volgens lokale media zagen de migranten een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen te worden gered. De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen. 46 mensen werden gered, een ander kind ligt nog in het ziekenhuis.Europees Raadsvoorzitter Charles Michel werkt intussen achter de schermen om Ankara ervan te overtuigen zich aan de EU-Turkije deal uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen aan de grens tegenhoudt in ruil voor miljarden Europese steun voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Vrijdag volgt nog een spoedberaad van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in het Kroatische Zagreb, vernam het Duitse persagentschap dpa in diplomatieke kringen. Daar stond sowieso al een informele vergadering gepland. Frontex, het Europese grens- en kustbewakingsagentschap, gaat in op de vraag van Griekenland om noodsteun te krijgen bij het bewaken van zijn grens met Turkije in de Egeïsche Zee. Dat kondigde Frontex-directeur Fabrice Leggeri maandag aan.Om de crisis het hoofd te bieden, heeft Griekenland zondag aan Frontex gevraagd om een snel grensinterventieteam (Rabit) naar de grens te sturen. Uitvoerend directeur Leggeri heeft maandag meteen beslist om op dat verzoek in te gaan. Een Rabit-team "maakt deel uit van het mandaat dat Frontex heeft om steun te bieden aan een lidstaat die geconfronteerd wordt met een uitzonderlijke situatie en dringende hulp vraagt van agenten en materiaal die aangeleverd worden door alle EU-lidstaten en landen die deel uitmaken van de Schengenzone", zegt Leggeri in een mededeling. Met operatie Poseidon steunt Frontex Griekenland nu al met de bewaking van zijn grenzen, maar met het nieuwe team wordt die assistentie nog opgeschroefd. Frontex probeert nu met Athene zo snel mogelijk een operationeel plan uit te werken, waarna de andere Europese landen gevraagd zullen worden de nodige manschappen aan te leveren. Vanaf 2021 zal Frontex op een permanent korps kunnen rekenen, dat tegen 2027 maximaal 10.000 inzetbare agenten zal tellen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak maandag haar steun aan Griekenland uit. "De uitdaging waar Griekenland voor staat, is een Europese uitdaging. Griekenland heeft onze volledige steun", zei ze. Samen met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli brengt von der Leyen dinsdag een bezoek aan de Grieks-Turkse grens. Von der Leyen bekritiseerde het feit dat Turkije zich niet aan het vluchtelingenakkoord houdt dat het in 2016 met de EU sloot. "De Turken bevinden zich wat betreft de vluchtelingen en migranten in een moeilijke situatie, maar wat we nu zien kan niet het antwoord of de oplossing zijn", verklaarde ze. Ondertussen vraagt N-VA dat zowel vanuit België als vanuit de andere Europese lidstaten dringend politieversterking wordt gestuurd naar Griekenland. "Wanneer de Griekse grens bezwijkt onder de druk dan zal een stroom van vele honderdduizenden op gang komen richting West-Europa. Die grens moet absoluut dicht blijven, anders herhaalt de migratiechaos van 2015 zich", vreest Kamerlid Theo Francken.