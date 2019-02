Crisis Venezuela: Washington legt VN-Veiligheidsraad ontwerpresolutie voor

Dat deden ze met een ontwerpresolutie. Rusland verzet zich volgens diplomaten tegen de tekst.

In de tekst wordt 'de volledige steun' van de Veiliheidsraad voor de Venezolaanse Grondwetgevende Vergadering uitgesproken, het 'enige instituut dat democratisch is verkozen in Venezuela'. Er wordt benadrukt dat er een 'diepe bezorgdheid is over het overmatig gebruik van geweld van de Venezolaanse veiligheidsdiensten tegenover vreedzame en ongewapende demonstranten'. Daarom wordt opgeroepen tot 'een politiek proces dat leidt tot vrije, eerlijke en geloofwaardige presidentsverkiezingen'.

In de ontwerpresolutie wordt de noodzaak benadrukt om 'verdere verslechtering' van de humanitaire situatie te voorkomen, en 'de toegang tot en levering van hulp voor iedereen die het nodig heeft' in het land te vergemakkelijken.

Voorlopig heeft Washington nog geen datum vastgelegd voor een stemming over de Amerikaanse tekst en gaan de onderhandelingen nu verder, stelt een diplomaat. Volgens een andere diplomatieke bron zal Rusland bij een stemming zijn veto gebruiken. De Russen steunen Nicolas Maduro en beschuldigen de VS ervan een staatsgreep te willen plegen.

Vrijdag zou Moskou een 'alternatieve tekst' hebben voorgesteld. Maar een tekst die de 'inmenging' bij interne aangelegenheden in Venezuela aan de kaak stelt, zal niet voldoende stemmen halen, aldus de bronnen. Om die te laten goedkeuren, moeten negen leden voor stemmen en mag er niemand een veto stellen.