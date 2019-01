Crisis Venezuela: Guaido sluit amnestie voor Maduro niet uit

De Venezolaanse president Nicolas Maduro is bereid tot gesprekken met de oppositie, na een initiatief van Mexico en Uruguay voor een nieuwe politieke dialoog in Venezuela. In het land woedt een machtsstrijd tussen de regering en de oppositie. Oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaido had zichzelf tot president ad interim uitgeroepen en daarom Maduro publiekelijk uitgedaagd. Hij sluit een amnestie voor Maduro niet uit, zou die opstappen.

'We steunen het voorstel van de regeringen van Mexico en Uruguay om een nieuw internationaal initiatief te starten voor een dialoog tussen de politieke krachten in Venezuela, om binnen het kader van de grondwet naar een oplossing te zoeken die stabiliteit en vrede voor alle Venezolanen garandeert', aldus Maduro donderdag op Twitter.

De Verenigde Staten, de EU en talrijke Zuid-Amerikaanse landen erkenden Guaido. Maduro kan daarentegen rekenen op de steun van het leger en bondgenoten in Rusland, Iran, Turkije, Cuba, Bolivia en Nicaragua.

Mexico en Uruguay spanden zich in om de twee rond de tafel te krijgen. 'We roepen alle actoren op een vreedzame en democratische oplossing te vinden. Daarom stellen we een nieuw onderhandelingsproces voor dat de rechtstaat en de mensenrechten in acht neemt', klinkt het in een gezamenlijke verklaring.

Guaido zei in een interview met de Amerikaanse, Spaanstalige zender Univision dat hij Maduro eventueel amnestie zou verlenen, als die aftreedt. 'Tijdens overgangsperiodes hebben soortgelijke zaken zich voorgedaan', aldus Guaido. 'We kunnen niets uitsluiten, niettemin moeten we standvastig zijn in de toekomst (...) vooral om de humanitaire nood aan te pakken', zei hij. 'Wanneer de tijd rijp is, zullen we dat bekijken. Amnestie ligt op de tafel voor iedereen die bereid is de grondwettelijke orde te herstellen.'

Hij beloofde vrije verkiezingen te organiseren om de crisis te overwinnen. De oppositieleider beschuldigde Maduro ervan verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke slachtoffers tijdens de manifestaties tegen de overheid.