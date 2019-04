Crisis Soedan: Oppositie wil ook manifesteren tegen nieuw militair bestuur

Na de verrassende wissel aan de top van het militair bestuur in Soedan, heeft een belangrijke oppositiecoalitie nog meer protesten aangekondigd. De zitblokkade aan het hoofdkwartier van het leger in Khartoem en acties in andere steden zullen aanhouden tot de macht volledig is overdragen aan een civiele overgangsregering, aldus de vakbondscoalitie SPA.

Nadat ook het hoofd van de pas geïnstalleerde militaire overgangsraad opstapte, werd er gevierd in de straten van Khartoem. © Belga

Het hoofd van de pas geïnstalleerde militaire overgangsraad, Ahmed Awad Ibn Auf, trad vrijdagavond af, al een dag na de militaire coup waarbij president Omar al-Bashir van de macht werd verstoten. Ahmed Awad Ibn Auf was minister van Defensie onder de Al-Bashir. Vakbondscoalitie SPA juicht zijn ontslag toe en spreekt van een "zegen van de wil van het volk". Luitenant-generaal Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, de huidige inspecteur-generaal van het leger, volgt hem nog op aan het hoofd van de militaire overgangsraad. Het leger had eerder al beloofd de wil van de manifestanten te zullen volgen. De overheid moet zo snel mogelijk in civiele handen komen, verklaarde een legeraanvoerder. Al-Bashir was 30 jaar aan de macht. Hij werd donderdag afgezet na maandenlange dodelijke protesten tegen zijn regime. Hij werd opgepakt door het leger, dat wel uitsloot hem naar het buitenland te zullen uitleveren. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft nochtans een aanhoudingsbevel tegen de afgezette president. De betogingen tegen het establishment hielden ook na de machtswissel aan omdat de manifestanten vonden dat de coupplegers te dicht aanleunden bij al-Bashir.