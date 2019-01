Crisis in Venezuela: oppositieleider roept zichzelf uit tot president

De Venezolaanse oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó heef zich in de nacht van dinsdag op woensdag uitgeroepen tot interim-president van het land. Daarmee wil hij de huidige president Nicolas Maduro aan de kant schuiven. Guaidó kondigde aan dat hij nieuwe verkiezingen wil uitschrijven. Hij riep de strijdkrachten op zich aan de zijde van de regeringstegenstanders te scharen. De Verenigde Staten hebben intussen aangekondigd dat ze Guaidó officieel als interim-president erkennen.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

Nicolás Maduro heeft woensdag als reactie de diplomatieke banden met de Verenigde Staten verbroken. 'Ik heb beslist de diplomatieke banden met de imperialistische regering van de VS te verbreken. Buiten! Dat ze vertrekken uit Venezuela, hier heerst nog waardigheid', verklaarde Nicolas Maduro.

De Amerikaanse diplomaten krijgen 72 uur de tijd om het land te verlaten, maar de Verenigde Staten lijken niet van plan om hun diplomaten terug te trekken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Maduro hier geen wettelijke bevoegdheid meer over. 'We erkennen zijn regime niet', klonk het in een mededeling.

Ook andere landen erkennen Guaidó; Mexico, Cuba en Bolivia steunen Maduro

Oo Canada, Brazilië, Colombia en Peru hebben laten weten Guaidó te erkennen. 'Brazilië erkent Juan Guaido als president van Venezuela. Brazilië zal het overgangsproces in Venezuela politiek en economisch ondersteunen om de democratie en sociale vrede te laten terugkeren in het land', zo heeft de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken laten weten, een mededeling die trouwens meteen overgenomen werd op Twitter door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die op het Wereld Economisch Forum in Davos zit.

Mexico laat weten achter Maduro te blijven staan. 'Wij erkennen de verkozen autoriteiten van het land', zo zei een woordvoerder van president Andrés Manuel López Obrador, net als Maduro van linkse signatuur.

Ook de socialistische regimes in Cuba en in Bolivia blijven achter Nicolas Maduro staan, zo lieten ze woensdag verstaan.

'Solidariteit staat tegenover "imperialistische pogingen" om de "Bolivarische revolutie" (die onder Maduro's voorganger Chavez begon, red.) te destabiliseren', schreef de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel woensdagavond op Twitter. Ook Evo Morales van Bolivia verwees op de socialenetwerksite naar 'de klauwen van het imperialisme, die de democratie en het zelfbeschikkingsrecht in Latijns-Amerika opnieuw proberen te dwarsbomen'. 'Wij zullen nooit de achtertuin van de Verenigde Staten zijn', aldus Morales.

Nicaragua, waarvan de regering in het verleden nauwe banden onderhield met Maduro, heeft zich nog niet uitgesproken.

EU vraagt vrije verkiezingen

De Europese Unie heeft opgeroepen om 'vrije en geloofwaardige verkiezingen' te organiseren. 'De stem van het volk moet worden gehoord', zegt de Hoge Vertegenwoordiger van het Europese buitenlandbeleid, Federica Mogherini, woensdagavond in een persbericht.

'De burgerrechten, vrijheden en de veiligheid van alle leden van het parlement -inclusief van voorzitter Juan Guaidó- moeten gerespecteerd worden', luidde het nog. De Europese Unie veroordeelt ook het gebruik van geweld door de ordediensten. 'Dit is totaal onaanvaardbaar en zal de crisis zeker niet oplossen'. 'Het volk van Venezuela heeft het recht om vreedzaam te betogen, om vrij zijn leiders te kiezen en over zijn toekomst te beslissen'.

Mogherini zei nog dat de EU in februari een internationale contactgroep wil lanceren om te proberen een uitweg uit de crisis te vinden.

President Nicolás Maduro had twee weken geleden de eed afgelegd voor een tweede ambtstermijn. Vele staten, internationale organisaties en de oppositie erkennen Nicolas Maduro niet meer als rechtmatig president, omdat zijn verkiezing vorig jaar niet volgens democratische normen is verlopen. Venezuela heeft de grootste oliereserve ter wereld en verkeerde de afgelopen decennia in een zware economische en politieke crisis.