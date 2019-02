Crisis in Venezuela: Onderzoek geopend naar Guaido voor illegale financiering

De parlementsvoorzitter die zichzelf tot president uitriep wordt ervan verdacht geld ontvangen te hebben 'van internationale en nationale instanties zonder enige vorm van verantwoording', zei Elvis Amoroso, het hoofd van het Bureau van de financiële controleur dat belast is met het onderzoek. De oppositieleider wordt ook verdacht van het 'verbergen of vervalsen van elementen in zijn vermogensverklaring', aldus de ambtenaar, die een getrouwe is van president Nicolas Maduro.

Het Bureau van de financiële controleur houdt in Venezuela toezicht op de staatsambtenaren, en kan deze daarbij boetes opleggen of hen ongeschikt verklaren om hun openbare ambt uit te oefenen. Het onderzoek naar Juan Guaido werd volgens Amoroso gestart nadat de instantie verschillende klachten ontving, waarvan hij de oorsprong niet vermeldde. 'De grondwet (...) bepaalt dat parlementsleden dat voltijds zijn, en geen vergoedingen mogen ontvangen voor andere publieke of private functies', zei hij, zonder meer details te geven.

Als een van de veronderstelde onregelmatigheden van Juan Guaido een overtreding vormt, kan het Bureau van de financiële controleur de zaak doorspelen aan het parket voor het starten van een strafrechtelijk onderzoek.