Het totale aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus heeft de kaap van 500 miljoen bereikt.

Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wereldwijd zijn sinds het einde van 2019 500,19 miljoen infecties geregistreerd, aldus de WHO. 6,19 miljoen mensen overleden na een besmetting. De meeste coronabesmettingen werden geregistreerd in Europa (209,5 miljoen) en Amerika (151,7 miljoen). Afrika daarentegen zou slechts twee procent van de wereldwijde infecties tellen, maar de WHO gaat ervan uit dat op het continent veel besmettingen onopgemerkt blijven. De werkelijke cijfers zouden volgens de organisatie 97 keer hoger kunnen liggen.

