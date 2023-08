Coupplegers in Niger bevelen politie Franse ambassadeur het land uit te zetten

De coupplegers in Niger hebben de politie de opdracht gegeven om de Franse ambassadeur het land uit te zetten. Dat blijkt uit een brief die donderdag werd gestuurd naar Parijs. Eerder hadden de militairen geëist dat Sylvain Itté binnen de 48 uur het land zou verlaten.

In de brief staat voorts nog dat de uitwijzing ‘onherroepelijk’ is en dat de diplomatieke onschendbaarheid van Itté werd opgeheven. Vrijdagavond kreeg de Franse ambassadeur 48 uur om het land te verlaten. Een ultimatum dat Itté aan zich voorbij liet gaan.

Het West-Afrikaanse land is een voormalige kolonie van Frankrijk. Eind juli grepen militairen er de macht. Parijs heeft de coup herhaaldelijk veroordeeld en erkent de coupplegers niet.