Op één dag tijd zijn zondag 97 mensen gestorven aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal tot nog toe. In totaal zijn in China nu al 908 dodelijke slachtoffers geteld. Het aantal besmettingen per dag is gestabiliseerd.

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in China is maandag gestegen tot meer dan 900. In totaal zijn in het land nu al bijna 40.000 mensen besmet.

Naast China zijn intussen een twintigtal landen en regio's getroffen maar er vielen tot hiertoe slechts twee overlijdens te betreuren buiten de Chinese landsgrenzen. Het gaat om een Chinese man op de Filipijnen en een man in Hongkong. Beide slachtoffers waren voordien in China geweest.

Uit een overzicht van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding bleek zondag dat in heel Europa inmiddels zeker 37 mensen besmet zijn geraakt, waarvan één persoon in België. Sterfgevallen hebben zich in Europa niet voorgedaan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal dagelijkse infecties in China gestabiliseerd, maar het is te vroeg om te concluderen dat de epidemie zijn hoogtepunt heeft bereikt. De WHO heeft een team van deskundigen naar China gestuurd om onderzoek te doen naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus. 'We zitten in een stabiele periode van vier dagen waarin het aantal gemelde gevallen niet is toegenomen. Dit is goed nieuws en dit kan de impact van de controlemaatregelen weerspiegelen', zei WHO-bestuurder Michael Ryan.

Volgens de Amerikaanse specialist van de universiteit van Columbia Ian Lipkin kan de epidemie binnen twee weken mogelijk een piek bereiken, voordat ze aanzienlijk afneemt, hoewel een 'herstart' mogelijk is wanneer mensen massaal weer aan het werk gaan.

Zestig nieuwe gevallen coronavirus op cruiseschip bij Japan

Het aantal besmettingen op een cruiseschip voor de kust van Japan is met 60 gestegen. In totaal zijn 130 mensen op het schip besmet met het virus.

Ondertussen zijn twee Belgische inwoners teruggekeerd uit China en in quarantaine geplaatst. De twee Belgische inwoners kwamen met een door de Britse overheid georganiseerde repatriëringsvlucht. Ze worden in een aparte, strikte quarantaine geplaatst in het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. Daar verblijven ook acht van de negen eerder teruggekeerde Belgen tot het einde van hun quarantaine. De negende persoon, de enige die positief testte op het nieuwe coronavirus, verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

De twee nieuwkomers worden volgens Volksgezondheid in een aparte, strikte quarantaine geplaatst, afgescheiden van de groep van acht die negatief testte op het coronavirus. De twee zijn een Belg en een persoon met een andere Europese nationaliteit die in België woont. Beiden verkeren volgens Volksgezondheid in goede gezondheid en vertonen geen symptomen. Het referentielaboratorium van de KU Leuven zal hen nu testen om elk risico uit te sluiten.

Op dit moment is er in ons land sprake van één bevestigde besmetting met het nieuwe coronavirus.

China maakt 39 miljard euro vrij voor bedrijven die tegen virus strijden

De Chinese centrale bank maakt volgende week 300 miljard yuan (39 miljard euro) euro vrij om de bedrijven te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

De epidemie, die is ontstaan in de Chinese provincie Wuhan, legt grote delen van de economie in China plat. De Chinese centrale bank (People's Bank of China, PBOC) maakt daarom vanaf maandag een eerste schijf van bijzondere financiële hulp vrij, die de financiële instellingen moet helpen om leningen toe te kennen aan belangrijke bedrijven die betrokken zijn die de preventie en de controle van de epidemie.

Vicegouverneur van de bank Liu Guogiang zegt zondag op de website van PBOC dat negen grote nationale banken en banken uit tien provincies en steden gebruik zullen kunnen maken van het geld. Het financiële duwtje in de rug is bedoeld voor nationale en lokale bedrijven en de financiële instellingen moeten de leningen zo snel mogelijk onderzoeken en toekennen, zodat het geld binnen de twee dagen beschikbaar is. De centrale bank zal de procedures nauw in het oog houden en sancties uitvaardigen wanneer de regels niet worden gevolgd.

Door het coronavirus zijn in China talrijke bedrijven langer gesloten gebleven na het Chinees Nieuwjaar en de autoriteiten hebben reisbeperkingen opgelegd en vragen de mensen om thuis te blijven. Dat alles zal zeker een economische impact hebben op de bedrijven. Volgens analisten zou de epidemie de groei van de economie met 2 procentpunt doen vertragen in het eerste kwartaal, en de autoriteiten hebben maatregelen aangekondigd om extra hulp te bieden aan de economie.

Zo heeft de centrale bank de financiële instellingen opgeroepen om te vermijden dat leningen aan de industrie en aan KMO's 'automatisch' worden stopgezet. Ook heeft ze aangekondigd 1,2 triljoen yuan (157 miljard euro) in de financiële markten te pompen om haar steun aan de strijd tegen het coronavirus te vergroten.

