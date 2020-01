De Chinese overheid heeft vrijdag beslist om delen van de Chinese Muur te sluiten voor bezoekers. De maatregel moet helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook pakketreizen worden aan banden gelegd.

De Chinese reisbureaus moeten de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen stoppen. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist.De maatregel van het ministerie van Cultuur en Toerisme kadert in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij zal een aanzienlijke impact hebben op de mondiale toerismesector, want de Chinese toeristen vormen de grootste groep van buitenlandse reizigers ter wereld. Ze gaven in 2018 130 miljard dollar (zowat 118 miljard euro) uit in het buitenland.