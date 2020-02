Twee passagiers van het cruiseschip Diamond Princess die besmet waren met het nieuwe coronavirus zijn overleden. Dat meldt de Japanse omroep NHK op basis van het ministerie van Gezondheidszorg.

Het gaat om twee tachtigers, een man en een vrouw, melden de Japanse omroep NHK en andere media. Hiermee komt het dodental in Japan op drie. Het eerste slachtoffer overleed vorige week.

Op de Diamond Princess zijn na China de meeste mensen ter wereld besmet met het nieuwe coronavirus. Donderdag is de tweede dag dat niet besmette passagiers na een quarantaineperiode van het cruiseschip af mogen.

Meer dan 74.500 besmettingen in China

Het virus heeft 108 nieuwe dodelijke slachtoffers geëist in de Chinese provincie Hubei. Daarmee stijgt het aantal doden op het Chinese vasteland naar 2.112, melden de lokale gezondheidsdiensten donderdag.

In Wuhan werden ook 615 nieuwe besmettingen geteld. In de rest van de provincie waren er dat 13. Het cijfer ligt veel lager dan woensdag, toen in Hubei 1.693 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Het aantal besmettingen was daarmee woensdag stukken lager dan de afgelopen dagen. In China hebben 394 mensen het virus opgelopen, in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn 349 nieuwe gevallen vastgesteld.

Woensdag zijn 114 mensen omgekomen door het longvirus, 108 van hen in Hubei. Daarmee komt het dodental in China op 2.118. Het aantal nieuwe besmettingen was op het laagste niveau sinds 25 januari. Dinsdag werden nog 1.749 nieuwe gevallen gemeld. Het totale aantal besmettingen staat nu op 74.576.

De meeste besmettingen zijn in Hubei, daar staat het aantal op 62.031. In Zuid-Korea zijn volgens persbureau Yonhap 31 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee komt het aantal in dat land op 82. Van hen zijn 23 lid van dezelfde kerk. Zij hebben het longvirus waarschijnlijk gekregen van een 61-jarig lid van de kerk die het virus al had.

Het gaat om twee tachtigers, een man en een vrouw, melden de Japanse omroep NHK en andere media. Hiermee komt het dodental in Japan op drie. Het eerste slachtoffer overleed vorige week. Op de Diamond Princess zijn na China de meeste mensen ter wereld besmet met het nieuwe coronavirus. Donderdag is de tweede dag dat niet besmette passagiers na een quarantaineperiode van het cruiseschip af mogen. Het virus heeft 108 nieuwe dodelijke slachtoffers geëist in de Chinese provincie Hubei. Daarmee stijgt het aantal doden op het Chinese vasteland naar 2.112, melden de lokale gezondheidsdiensten donderdag. In Wuhan werden ook 615 nieuwe besmettingen geteld. In de rest van de provincie waren er dat 13. Het cijfer ligt veel lager dan woensdag, toen in Hubei 1.693 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het aantal besmettingen was daarmee woensdag stukken lager dan de afgelopen dagen. In China hebben 394 mensen het virus opgelopen, in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zijn 349 nieuwe gevallen vastgesteld.Woensdag zijn 114 mensen omgekomen door het longvirus, 108 van hen in Hubei. Daarmee komt het dodental in China op 2.118. Het aantal nieuwe besmettingen was op het laagste niveau sinds 25 januari. Dinsdag werden nog 1.749 nieuwe gevallen gemeld. Het totale aantal besmettingen staat nu op 74.576. De meeste besmettingen zijn in Hubei, daar staat het aantal op 62.031. In Zuid-Korea zijn volgens persbureau Yonhap 31 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee komt het aantal in dat land op 82. Van hen zijn 23 lid van dezelfde kerk. Zij hebben het longvirus waarschijnlijk gekregen van een 61-jarig lid van de kerk die het virus al had.