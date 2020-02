De twee Belgische inwoners kwamen met een door de Britse overheid georganiseerde repatriëringsvlucht. Ze worden in een aparte, strikte quarantaine geplaatst.

Twee inwoners uit ons land lieten aan de FOD Buitenlandse Zaken weten dat ze gebruik wilden maken van deze mogelijkheid om China te verlaten. De levensomstandigheden in de stad Wuhan worden immers met de dag moeilijker, aldus Volksgezondheid.

Ook onder andere Nederland en Duitsland maakten van de vlucht gebruik om een groep landgenoten uit Wuhan naar huis te halen. De terugvlucht en het transport werden georganiseerd door het Belgische ministerie van Defensie, in samenwerking met de Britse, Duitse en Nederlandse collega's. De vlucht uit Wuhan maakte een eerste tussenlanding in Groot-Brittannië en vloog vervolgens door naar Berlijn om uiteindelijk te landen in Nederland. Voor en tijdens de vlucht werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen onder toezicht van een medisch team.

De twee inwoners uit België zijn in Nederland opgehaald door een team van het Belgische ministerie van Defensie, dat hen in alle veiligheid over de weg vervoerde naar het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. Daar verblijven ook acht van de negen eerder teruggekeerde Belgen tot het einde van hun quarantaine. De negende persoon, de enige die positief testte op het nieuwe coronavirus, verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

De twee nieuwkomers worden volgens Volksgezondheid in een aparte, strikte quarantaine geplaatst, afgescheiden van de groep van acht die negatief testte op het coronavirus. De twee zijn een Belg en een persoon met een andere Europese nationaliteit die in België woont. Beiden verkeren volgens Volksgezondheid in goede gezondheid en vertonen geen symptomen. Het referentielaboratorium van de KU Leuven zal hen nu testen om elk risico uit te sluiten.

Op dit moment is er in ons land sprake van één bevestigde besmetting met het nieuwe coronavirus.

Twee nieuwe Europese gevallen

Ondertussen is het virus zondag bij nog eens twee mensen in Europa vastgesteld: bij een persoon in het Verenigd Koninkrijk en bij een Brit op het Spaanse eiland Mallorca. Hun besmetting houdt verband met die van vijf Britten die het virus opliepen in een vakantiehuis in de Franse Alpen, zo maakten gezondheidsautoriteiten in de betrokken landen zondag bekend.

Eén van de Britten was onlangs in Singapore geweest en nam het virus mee naar Europa. Toen bleek dat de vijf Britten het virus hadden, besloten de Franse autoriteiten twee scholen in de omgeving van het vakantiehuis in skioord Les Contamines-Montjoie voor zeker een week te sluiten. Daar kwam zondag nog een school bij. Alle kinderen worden onderzocht.

De Franse overheid maakte eerder duidelijk dat de patiënten het goed maken, en ook de twee nieuwe patiënten zijn er niet erg aan toe. Zo meldt de Spaanse krant El País dat de man op Mallorca werd opgenomen in het ziekenhuis hoewel zijn diagnose 'zeer mild' is en hij zo goed als geen symptomen heeft. Het gaat om het tweede bevestigde geval van een coronabesmetting in Spanje.

In het Verenigd Koninkrijk hebben volgens The Guardian al vier patiënten positief getest op het virus, inclusief het nieuwe geval dat zondag werd bevestigd. Daarnaast bevinden zich zes Britten ter observatie in Franse ziekenhuizen.

Uit een overzicht van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding bleek zondag dat in heel Europa inmiddels zeker 37 mensen besmet zijn geraakt, waarvan één persoon in België. Sterfgevallen hebben zich in Europa niet voorgedaan.

Onderzoeksteam WHO naar China vertrokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een team van deskundigen naar China gestuurd om onderzoek te doen naar de verspreiding van het virus. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus maakte zondagavond via Twitter bekend dat het team op weg is naar Peking.

'Ik ben net op het vliegveld geweest om de teamleden een goede reis te wensen', aldus de chef. Leider van de missie is zijn rechterhand Bruce Aylward. De Canadees is een expert op het gebied van infectieziekten. Hij werkt al lange tijd voor de WHO, waar hij zich onder meer bezighield met de bestrijding van polio en ebola.

Ghebreyesus onderhandelde eerder deze maand met de Chinese regering over de voorwaarden voor een internationale missie. Het duurde daarna nog twee weken voordat er overeenkomst was over de samenstelling van het team.

China maakt 39 miljard euro vrij voor bedrijven die tegen virus strijden

De Chinese centrale bank maakt volgende week 300 miljard yuan (39 miljard euro) euro vrij om de bedrijven te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

De epidemie, die is ontstaan in de Chinese provincie Wuhan, legt grote delen van de economie in China plat. De Chinese centrale bank (People's Bank of China, PBOC) maakt daarom vanaf maandag een eerste schijf van bijzondere financiële hulp vrij, die de financiële instellingen moet helpen om leningen toe te kennen aan belangrijke bedrijven die betrokken zijn die de preventie en de controle van de epidemie.

Vicegouverneur van de bank Liu Guogiang zegt zondag op de website van PBOC dat negen grote nationale banken en banken uit tien provincies en steden gebruik zullen kunnen maken van het geld. Het financiële duwtje in de rug is bedoeld voor nationale en lokale bedrijven en de financiële instellingen moeten de leningen zo snel mogelijk onderzoeken en toekennen, zodat het geld binnen de twee dagen beschikbaar is. De centrale bank zal de procedures nauw in het oog houden en sancties uitvaardigen wanneer de regels niet worden gevolgd.

Door het coronavirus zijn in China talrijke bedrijven langer gesloten gebleven na het Chinees Nieuwjaar en de autoriteiten hebben reisbeperkingen opgelegd en vragen de mensen om thuis te blijven. Dat alles zal zeker een economische impact hebben op de bedrijven. Volgens analisten zou de epidemie de groei van de economie met 2 procentpunt doen vertragen in het eerste kwartaal, en de autoriteiten hebben maatregelen aangekondigd om extra hulp te bieden aan de economie.

Zo heeft de centrale bank de financiële instellingen opgeroepen om te vermijden dat leningen aan de industrie en aan KMO's 'automatisch' worden stopgezet. Ook heeft ze aangekondigd 1,2 triljoen yuan (157 miljard euro) in de financiële markten te pompen om haar steun aan de strijd tegen het coronavirus te vergroten.

