Maandag werd bekend dat het dodental door het coronavirus is opgelopen naar tachtig. Zo'n 2.744 mensen zijn besmet. De meeste patiënten bevinden zich in de Chinese provincie Hubei.

In China is de vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar verlengd tot 3 februari. De regering roept mensen op zo min mogelijk te reizen om de kans te verkleinen dat het virus zich verder verspreidt.

'Deze maatregel wordt genomen om verzameling van mensen te voorkomen en zo de verspreiding van de epidemie te stoppen', zei de Chinese regering in een verklaring. De Chinezen zouden oorspronkelijk op vrijdag 31 januari weer aan het werk gaan, na zeven feestdagen. Honderden miljoenen Chinezen trokken voor het feest op reis.

Volgens de meest recente balans van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn nu al 2744 mensen - bijna allemaal in China - met het virus besmet. Buiten China werden 29 gevallen vastgesteld, verspreid over tien landen, onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, VS en Thailand. Zondag werden in de provincie Hubei 24 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, wat het totaal op 80 brengt. 461 patiënten verkeren in kritieke toestand.

Mogelijk 100.000 gevallen

Volgens Neil Ferguson van het Imperial College in Londen, die voor de WHO het coronavirus in kaart bracht, zijn er mogelijk zo'n 100.000 mensen besmet over de hele wereld. Hij schat in The Guardian dat het virus een reproductiegraad heeft van 2,5-3, wat betekent dat elke besmette persoon mogelijk tot drie anderen kan besmetten.

De meeste gevallen die geëxporteerd zijn naar andere landen zijn mild. Dat zou willen zeggen dat milde gevallen makkelijker verspreiden dan de ernstige, levensbedreigende gevallen, wat goed nieuws is.

Ziekenhuizen overvol

De ziekenhuizen in Wuhan, waar het virus zijn oorsprong heeft, liggen ondertussen overvol met mensen die medische hulp willen, terwijl artsen en verpleegkundigen de klok rond werken om hen te helpen, zo blijkt uit berichten in de media en uit filmpjes die patiënten en hun familie posten op sociale media.

De directeur van de WHO is op weg naar China om er met de autoriteiten te praten over hoe de coronavirusepidemie kan worden bestreden.

'Mijn collega's van de WHO en ikzelf willen de meest recente ontwikkelingen begrijpen en onze samenwerking met China versterken door extra bescherming te bieden tegen de epidemie', verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk hebben aangekondigd om hun staatsburgers uit Wuhan weg te halen met speciale vluchten.

