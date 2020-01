Rusland gaat de grens met China afsluiten om zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat heeft de Russische eerste minister Michail Misjoestin donderdag meegedeeld bij de start van een ministerraad.

De eerste minister heeft volgens het Russische nieuwsagentschap Tass een order ondertekend waarin de opdracht wordt gegeven om de grens, in het oosten van Rusland, af te sluiten. 'De uitvoering ervan is al aan de gang', verklaarde Misjoestin.

De grens tussen Rusland en China is ongeveer 4.250 kilometer lang. 'We zullen iedereen die betrokken is goed informeren over de maatregelen voor de sluiting van de grens en over de andere maatregelen die de regering heeft genomen' om een uitbraak van het coronavirus in Rusland te vermijden, zegt de eerste minister.

Daarnaast heeft ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag verschillende maatregelen aangekondigd, die moeten vermijden dat het virus de grens oversteekt. Zo worden er in het oosten van Rusland, in de Europese enclave Kaliningrad en in de toeristische stad Sint-Petersburg tijdelijk geen elektronische visa meer afgeleverd aan Chinezen. Er wordt ook aan de Russen gevraagd om geen reizen naar China te ondernemen 'die niet absoluut noodzakelijk zijn'.

In het oosten van Rusland en in Siberië bevinden zich veel Chinese toeristen en arbeidsmigranten. De Russische luchthavens gelden ook als een belangrijk transitpunt voor Chinezen die naar Europa willen reizen. Voorlopig zijn er in Rusland nog geen bevestigde gevallen van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Coronavirus: In China inmiddels 170 doden; vijfde geval in Frankrijk

In de Chinese regio Hubei stierven de voorbije uren 37 mensen aan het coronavirus, wat het totale aantal sterfgevallen op 170 brengt. In Frankrijk is ondertussen een vijfde infectie vastgesteld.

In China is het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus opgelopen naar 170. In de regio Hubei stierven de voorbije uren 37 mensen. Ook in de provincie Sichuan viel een dode te betreuren. Dat hebben de Chinese autoriteiten donderdag gemeld. In Hubei, dat als het epicentrum van de epidemie geldt, is ook sprake van 1.032 nieuwe gevallen van infectie.

Lees ook: 10 veel gestelde vragen over het coronavirus

Virus ook opgedoken in India

Het nieuwe coronavirus is donderdag voor het eerst in India opgedoken. Het Indiase ministerie van Gezondheid zegt dat er een eerste bevestigde infectie in het land kon worden vastgesteld.

Het virus werd waargenomen bij een student die terugkeerde uit Wuhan, de Chinese stad die het epicentrum vormt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De student is in afzondering geplaatst in een ziekenhuis in Kerala. 'De patiënt is in stabiele toestand en wordt van kortbij opgevolgd', zegt het ministerie nog.

Vijfde infectie in Frankrijk

In Frankrijk gaat het om de dochter van een eveneens besmette tachtigjarige toerist uit China. Zijn toestand is ernstig. Hij was op 23 januari naar Frankrijk gekomen en zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. Daar gold hij niet meteen als een verdacht geval. Pas dinsdag werd hij positief getest.

De toestand van een ander besmet persoon is verslechterd. In Frankrijk zijn vorige week de eerste drie besmettingen in Europa opgedoken. Buiten China zijn wereldwijd nu al meer dan tachtig gevallen gemeld.

Studie: Gemiddelde incubatieperiode duurt vijf dagen

De incubatieperiode van het nieuwe coronavirus dat voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan duurt gemiddeld 5,2 dagen, maar varieert sterk van patiënt tot patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de Chinese gezondheidsautoriteiten.

Het feit dat het nog maar om voorbereidende en 'onnauwkeurige' schattingen gaat en dat er zo veel verschillen zijn, verklaart 'waarom patiënten veertien dagen geobserveerd worden en in quarantaine moeten zitten', stelt een van de onderzoekers. De studie werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen de eerste symptomen tussen de twee à tien dagen na de besmetting. Het gaat dan om bijvoorbeeld koorts, een hoest, kortademigheid en zelfs acute ademnood.

Om de incubatieperiode van het virus in te schatten, onderzochten de Chinese onderzoekers tien patiënten. Om de twee basiskenmerken van de epidemie vast te stellen, werden de eerste 425 patiënten onderzocht. Volgens Chinese gegevens verdubbelde het aantal gevallen in december in Wuhan om de 7,4 dagen.

De onderzoekers schatten ook dat elke zieke gemiddeld 2,2 mensen infecteerde. Dat cijfer zegt niet zo veel over de omvang van de epidemie, maar het is wel een nuttige parameter. Het is in dit geval een redelijk laag cijfer. Zo ligt dat bij de griep op 1,3 , terwijl dat bij de zeer besmettelijke mazelen op 12 ligt. Bij het Sars-virus besmette een zieke gemiddeld 3 mensen.

Bij eerder analyses die dinsdag zijn vrijgegeven was er sprake een incubatieperiode van gemiddeld 5,8 dagen. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek op 34 patiënten. Ook in dat onderzoek werden grote verschillen per patiënt vastgesteld. Zo is het virus in drie dagen geïncubeerd bij een 27-jarige Vietnamese man die besmet is geraakt door zijn vader, die terugkwam uit Wuhan.

De eerste minister heeft volgens het Russische nieuwsagentschap Tass een order ondertekend waarin de opdracht wordt gegeven om de grens, in het oosten van Rusland, af te sluiten. 'De uitvoering ervan is al aan de gang', verklaarde Misjoestin. De grens tussen Rusland en China is ongeveer 4.250 kilometer lang. 'We zullen iedereen die betrokken is goed informeren over de maatregelen voor de sluiting van de grens en over de andere maatregelen die de regering heeft genomen' om een uitbraak van het coronavirus in Rusland te vermijden, zegt de eerste minister. Daarnaast heeft ook het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag verschillende maatregelen aangekondigd, die moeten vermijden dat het virus de grens oversteekt. Zo worden er in het oosten van Rusland, in de Europese enclave Kaliningrad en in de toeristische stad Sint-Petersburg tijdelijk geen elektronische visa meer afgeleverd aan Chinezen. Er wordt ook aan de Russen gevraagd om geen reizen naar China te ondernemen 'die niet absoluut noodzakelijk zijn'. In het oosten van Rusland en in Siberië bevinden zich veel Chinese toeristen en arbeidsmigranten. De Russische luchthavens gelden ook als een belangrijk transitpunt voor Chinezen die naar Europa willen reizen. Voorlopig zijn er in Rusland nog geen bevestigde gevallen van mensen die besmet zijn met het coronavirus.Coronavirus: In China inmiddels 170 doden; vijfde geval in FrankrijkIn de Chinese regio Hubei stierven de voorbije uren 37 mensen aan het coronavirus, wat het totale aantal sterfgevallen op 170 brengt. In Frankrijk is ondertussen een vijfde infectie vastgesteld.In China is het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus opgelopen naar 170. In de regio Hubei stierven de voorbije uren 37 mensen. Ook in de provincie Sichuan viel een dode te betreuren. Dat hebben de Chinese autoriteiten donderdag gemeld. In Hubei, dat als het epicentrum van de epidemie geldt, is ook sprake van 1.032 nieuwe gevallen van infectie. Het nieuwe coronavirus is donderdag voor het eerst in India opgedoken. Het Indiase ministerie van Gezondheid zegt dat er een eerste bevestigde infectie in het land kon worden vastgesteld.Het virus werd waargenomen bij een student die terugkeerde uit Wuhan, de Chinese stad die het epicentrum vormt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De student is in afzondering geplaatst in een ziekenhuis in Kerala. 'De patiënt is in stabiele toestand en wordt van kortbij opgevolgd', zegt het ministerie nog. In Frankrijk gaat het om de dochter van een eveneens besmette tachtigjarige toerist uit China. Zijn toestand is ernstig. Hij was op 23 januari naar Frankrijk gekomen en zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. Daar gold hij niet meteen als een verdacht geval. Pas dinsdag werd hij positief getest. De toestand van een ander besmet persoon is verslechterd. In Frankrijk zijn vorige week de eerste drie besmettingen in Europa opgedoken. Buiten China zijn wereldwijd nu al meer dan tachtig gevallen gemeld. De incubatieperiode van het nieuwe coronavirus dat voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan duurt gemiddeld 5,2 dagen, maar varieert sterk van patiënt tot patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de Chinese gezondheidsautoriteiten.Het feit dat het nog maar om voorbereidende en 'onnauwkeurige' schattingen gaat en dat er zo veel verschillen zijn, verklaart 'waarom patiënten veertien dagen geobserveerd worden en in quarantaine moeten zitten', stelt een van de onderzoekers. De studie werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen de eerste symptomen tussen de twee à tien dagen na de besmetting. Het gaat dan om bijvoorbeeld koorts, een hoest, kortademigheid en zelfs acute ademnood. Om de incubatieperiode van het virus in te schatten, onderzochten de Chinese onderzoekers tien patiënten. Om de twee basiskenmerken van de epidemie vast te stellen, werden de eerste 425 patiënten onderzocht. Volgens Chinese gegevens verdubbelde het aantal gevallen in december in Wuhan om de 7,4 dagen. De onderzoekers schatten ook dat elke zieke gemiddeld 2,2 mensen infecteerde. Dat cijfer zegt niet zo veel over de omvang van de epidemie, maar het is wel een nuttige parameter. Het is in dit geval een redelijk laag cijfer. Zo ligt dat bij de griep op 1,3 , terwijl dat bij de zeer besmettelijke mazelen op 12 ligt. Bij het Sars-virus besmette een zieke gemiddeld 3 mensen. Bij eerder analyses die dinsdag zijn vrijgegeven was er sprake een incubatieperiode van gemiddeld 5,8 dagen. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek op 34 patiënten. Ook in dat onderzoek werden grote verschillen per patiënt vastgesteld. Zo is het virus in drie dagen geïncubeerd bij een 27-jarige Vietnamese man die besmet is geraakt door zijn vader, die terugkwam uit Wuhan.