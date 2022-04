De Chinese hoofdstad Peking staat maandag onder alert door de toename van het aantal positieve coronagevallen en reageert met een algemene screeningcampagne. De inwoners slaan proviand in, voor mocht het tot een lockdown komen.

In Peking kronkelden maandagochtend lange files, soms honderden inwoners, tussen trottoirs en winkelcentra voor ze aankwamen bij geïmproviseerde screeningposten onder toezicht van agenten in volledig beschermende pakken.

Die aanpak geldt met name in het district Chaoyang, het zwaarst getroffen door de recente golf, en bevolkt door circa 3,5 miljoen inwoners.

Shanghai-scenario

De stad lijkt bang te zijn voor een Shanghai-scenario, waar de bijna 25 miljoen inwoners sinds begin april onder lockdown leven, vaak met moeite om aan voedsel te komen. In Shanghai werden het afgelopen etmaal 51 sterfgevallen gemeld door het ministerie van Volksgezondheid, een record dagelijks aantal.

China wordt sinds maart geconfronteerd met een epidemische uitbraak die bijna het ganse land in verschillende mate treft. De volksrepubliek probeert de opstoot te overwinnen met haar zerocovidstrategie: strenge lokale lockdowns zodra zich enkele gevallen voordoen en massale testings om geïnfecteerde mensen snel te identificeren en te isoleren.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag 19 nieuwe positieve coronagevallen in Peking, wat het totaal sinds vorige week op enkele tientallen brengt.

Lokale autoriteiten waarschuwden zondag opnieuw dat de situatie 'ernstig en moeilijk' was en dat dringende maatregelen nodig waren om de verspreiding van het virus snel in te dammen.

