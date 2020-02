In Frankrijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer buiten Azië. Dat meldt de Franse minister van Gezondheid. Het zou gaan om een Chinese toerist.

De minister benadrukte dat het om het eerste overlijden gaat buiten Azië, en het eerste in Europa. Tot op vandaag waren drie doden geregistreerd buiten het Chinese vasteland: op de Filipijnen, in Hongkong en in Japan.

Volgens Buzyn is de Chinees overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk.

De minister benadrukte dat het om het eerste overlijden gaat buiten Azië, en het eerste in Europa. Tot op vandaag waren drie doden geregistreerd buiten het Chinese vasteland: op de Filipijnen, in Hongkong en in Japan. Volgens Buzyn is de Chinees overleden aan een longontsteking veroorzaakt door het coronavirus. Hij kwam uit de Chinese provincie Hubei en arriveerde op 16 januari in Frankrijk.